ELN atacó con drones al Ejército en Tibú: murió el soldado Aldair Bermúdez y siete militares resultaron heridos

Un ataque con drones explosivos atribuido al ELN dejó un soldado muerto y siete militares heridos en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en medio de un contexto de creciente violencia en el país previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División, realizaban labores de control militar en el sector de Barco La Silla.

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En ese momento, los uniformados fueron atacados de manera indiscriminada por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon drones acondicionados con explosivos. El ataque dejó como saldo la muerte del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez y otros siete militares heridos.

Tras el ataque, los uniformados heridos fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde recibieron atención médica especializada en un centro asistencial.

El Ejército señaló en su comunicado que el uso de drones con explosivos constituye un método no convencional de guerra que genera graves daños y pone en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil en las zonas donde se registran estos ataques.

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Según la institución, el ataque sería una retaliación por las operaciones militares adelantadas en el sector de La Llana. En esa zona, las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes del ELN, logrando frustrar una acción criminal en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú.

Durante esas operaciones, varios miembros de la estructura armada habrían resultado afectados, lo que habría motivado la respuesta violenta contra las unidades militares desplegadas en la región.

El Ejército Nacional lamentó la muerte del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez y expresó sus condolencias a sus familiares. Asimismo, informó que activó los protocolos institucionales y el acompañamiento interdisciplinario para brindar apoyo a sus seres queridos en este momento.