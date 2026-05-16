Casona de 150 años cuenta la historia del municipio antioqueño donde nació el poeta X-504

Jaime Jaramillo Escobar —el nadaísta que firmaba como X-504— está vivo en una esquina de su pueblo natal. El que escribía “Historia de un pueblo, el que olvida es como el que está muerto”, nació en 1932 en Pueblorrico, ese pueblo enclavado en lo alto del cañón del río Cauca. Jaramillo sonríe todo el tiempo en la sala dedicada a su legado en El Arka, un café museo que cuenta la historia del municipio dulce del Suroeste.
Jaramillo, nacido en estas tierras y compañero de andanzas de Gonzalo Arango, es uno de los ejes centrales de la casa museo, donde reposan álbumes familiares y las carátulas de sus libros premiados. Esta habitación no es solo un museo estático, es la sede de la Barca de los Locos, una plataforma juvenil que tomó la herencia nadaísta para musicalizar los versos de Jaramillo con los ritmos de los años 60 y 70, asegurando que la rebeldía del poeta siga latiendo en las nuevas generaciones.