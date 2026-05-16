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Estados Unidos y Nigeria anuncian la muerte del “número dos” del Estado Islámico

El operativo representa uno de los golpes más importantes contra la organización yihadista en África en los últimos años.

  • Estados Unidos y Nigeria realizaron una operación conjunta contra un alto dirigente del Estado Islámico en África. FOTO: AFP.
    Estados Unidos y Nigeria realizaron una operación conjunta contra un alto dirigente del Estado Islámico en África. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 2 horas
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Estados Unidos y Nigeria afirmaron haber matado a un dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en una operación conjunta en este país africano azotado por la violencia yihadista.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente “bandidos”, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

En su red Truth Social, Trump dijo que “el terrorista más activo del mundo” fue eliminado en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

En contexto: Trump mandó a bombardear escondites de ISIS en Nigeria, en retaliación por muerte de cristianos

“Con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas”, aseguró Trump.

Es la segunda vez en cinco meses que el republicano lanza una intervención del ejército estadounidense en Nigeria, donde ha denunciado una supuesta persecución de cristianos.

Durante meses hemos perseguido a este alto mando del Estado Islámico en Nigeria, que mataba a cristianos, y lo hemos matado, a él y a toda su banda”, celebró en la red social X el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, y su ejército confirmaron el sábado la información.

“Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, declaró Tinubu en un comunicado.

El ejército nigeriano describió a Abu Bilal al Minuki como un “alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo”.

El jefe yihadista fue abatido “con varios de sus tenientes, durante un bombardeo contra su complejo en la cuenca del lago Chad”, precisó el presidente nigeriano.

Según las fuerzas de defensa nigerianas, la muerte de Abu Bilal al Minuki “elimina un eslabón esencial por el que el Estado Islámico coordinaba y dirigía sus operaciones en diferentes regiones del mundo”.

Trump sostiene que los cristianos de Nigeria son “perseguidos” y víctimas de un “genocidio” perpetrado por “terroristas”.

Abuya y la mayoría de los expertos lo niegan categóricamente, ya que la violencia afecta indistintamente a cristianos y musulmanes.

Siga leyendo: Video | Explosión en planta de gas operada por empresa china en Venezuela deja al menos seis heridos

El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, había llevado a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto, dirigidos según Washington contra yihadistas del EI.

Desde entonces, ambos países reforzaron su cooperación militar.

Según un reciente informe de la oenegé ACLED, que recopila datos de víctimas de conflictos en el mundo, el grupo EI está concentrando su actividad, cada vez más, en el continente africano.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Abu Bilal al Minuki?
Abu Bilal al Minuki era un alto dirigente del Estado Islámico nacido en el estado de Borno, Nigeria. Estados Unidos lo identificó como el “número dos” de la organización y uno de los terroristas más activos del mundo.
¿Cómo murió Abu Bilal al Minuki?
Según autoridades de Estados Unidos y Nigeria, murió durante un bombardeo conjunto contra un complejo yihadista ubicado en la cuenca del lago Chad.
¿Por qué Nigeria enfrenta tanta violencia yihadista?
Nigeria enfrenta ataques constantes de grupos extremistas como Boko Haram y facciones vinculadas al Estado Islámico, especialmente en el norte y noreste del país.
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