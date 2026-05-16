Estados Unidos y Nigeria anuncian la muerte del “número dos” del Estado Islámico

Estados Unidos y Nigeria afirmaron haber matado a un dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en una operación conjunta en este país africano azotado por la violencia yihadista.
El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente “bandidos”, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.
“Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.
En su red Truth Social, Trump dijo que “el terrorista más activo del mundo” fue eliminado en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” y siguiendo sus órdenes.