Estos son los servicios de Nequi y Bancolombia que estarán en mantenimiento este fin de semana

La plataforma financiera digital Nequi informó que varios de sus servicios continuarán funcionando con normalidad durante el mantenimiento programado por Bancolombia para la madrugada del domingo 17 de mayo.
Aunque algunas operaciones estarán temporalmente suspendidas, la aplicación seguirá habilitada para pagos, consultas y transferencias entre usuarios Nequi.
Según explicó la compañía, la jornada de mantenimiento se realizará entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m., horario en el que no estarán disponibles las transferencias entre cuentas Bancolombia y Nequi, así como el servicio de Plata al Toque, herramienta que permite enviar dinero de manera inmediata entre usuarios vinculados al banco.
La entidad aclaró que esta coordinación técnica busca reducir al máximo las afectaciones para los clientes y garantizar que la mayoría de funciones esenciales continúen operando sin inconvenientes. Por eso, recomendó a los usuarios programar con anticipación cualquier transferencia bancaria urgente que necesiten realizar durante ese periodo.
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