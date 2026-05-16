Estos son los servicios de Nequi y Bancolombia que estarán en mantenimiento este fin de semana

La plataforma financiera digital Nequi informó que varios de sus servicios continuarán funcionando con normalidad durante el mantenimiento programado por Bancolombia para la madrugada del domingo 17 de mayo. Aunque algunas operaciones estarán temporalmente suspendidas, la aplicación seguirá habilitada para pagos, consultas y transferencias entre usuarios Nequi. Según explicó la compañía, la jornada de mantenimiento se realizará entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m., horario en el que no estarán disponibles las transferencias entre cuentas Bancolombia y Nequi, así como el servicio de Plata al Toque, herramienta que permite enviar dinero de manera inmediata entre usuarios vinculados al banco. La entidad aclaró que esta coordinación técnica busca reducir al máximo las afectaciones para los clientes y garantizar que la mayoría de funciones esenciales continúen operando sin inconvenientes. Por eso, recomendó a los usuarios programar con anticipación cualquier transferencia bancaria urgente que necesiten realizar durante ese periodo. Conozca: Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas

Pagos al comercio con la aplicación financiera Nequi. FOTO: Jaime Pérez Munévar.

Pese a la suspensión temporal de algunos servicios, Nequi aseguró que las principales herramientas de uso diario seguirán activas. Entre ellas están los envíos de dinero entre usuarios de la aplicación, una de las funciones más utilizadas por los clientes en Colombia. Los pagos en comercios físicos y digitales también permanecerán habilitados. Los usuarios podrán continuar realizando compras mediante códigos QR o usando la tarjeta virtual asociada a la plataforma en establecimientos aliados y tiendas en línea. Conozca: Se inicia el segundo pago de Renta Joven 2026: conozca fechas y cómo cobrar Otro de los servicios que seguirá disponible será el uso de la tarjeta Nequi Visa, tanto física como virtual. Esto permitirá a los clientes retirar dinero en cajeros automáticos y hacer pagos sin interrupciones mientras se desarrolla el mantenimiento técnico de Bancolombia. La compañía también confirmó que los envíos de dinero por llaves continuarán funcionando con normalidad. Esta opción permite transferir recursos usando datos como número de celular, correo electrónico o documento de identidad, incluso hacia cuentas relacionadas con Bancolombia. Además, los usuarios podrán consultar saldos, revisar movimientos, verificar el historial de transacciones y modificar configuraciones dentro de la aplicación sin restricciones durante las horas del mantenimiento.

Nequi indicó que estas medidas forman parte de una estrategia conjunta con Bancolombia para mantener operativa la mayor parte del ecosistema digital y evitar interrupciones significativas para millones de usuarios que utilizan la plataforma diariamente. La empresa recordó que contará con monitoreo en tiempo real para informar el estado de los servicios a través de sus canales oficiales y de su página de ayuda. Asimismo, mantendrá disponibles los canales de soporte como el chat dentro de la aplicación, WhatsApp y redes sociales verificadas para atender inquietudes o reportes de fallas. Lea aquí: Juzgado admite demanda colectiva contra bancos por retraso en aplicar exención del 4x1000 La plataforma insistió en que, una vez finalice el mantenimiento programado, todos los servicios suspendidos volverán a operar automáticamente y sin necesidad de realizar configuraciones adicionales por parte de los usuarios. Este proceso hace parte de las actualizaciones técnicas que adelanta Bancolombia para fortalecer la seguridad, estabilidad y eficiencia de sus operaciones digitales, incluidas aquellas integradas con terceros como Nequi.

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