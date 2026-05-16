Luis Díaz fue titular en la fiesta del Bayern Múnich: nuevo récord, despedidas y celebración

El Bayern Múnich, ante los ojos de los campeones de la Champions del 2013 y 2001, tenía una última presentación liguera en la temporada 2025/26. El partido de este sábado 16 de mayo ante Colonia tenía toda la pinta de histórico y así terminó siendo. Los Bávaros ganaron 5-1. El conjunto Bávaro consiguió ser el equipo más goleador de las grandes ligas modernas en una sola temporada con 122 goles, el récord lo ostentaba el Real Madrid en la 2011/12 con 121 tantos. De forma frenética empezó el compromiso en el Allianz Arena, pues tan solo 12 minutos habían pasado cuando el marcador ya se encontraba 2-0 a favor del gigante del sur de Alemania. Los dos primeros goles fueron obra del goleador del equipo, Harry “El Ciudadano” Kane, quien marcó el segundo gol en un tiro libre de doble jugada tras el pase de Joshua Kimmich. Conozca: Podio para Luis Díaz: figura en el ranking de los jugadores que más contribuyen en ataque en Europa

Al minuto 17, El Mala descontó para el Colonia, un gol que con el paso del tiempo no serviría para mayor cosa. A los 21 minutos, los Bávaros golpeaban de nuevo con un tanto anotado desde fuera del área por el lateral alemán Tom Bischof. A los 52 minutos, Lennart Karl estrelló una pelota en el palo. En el primer tiempo, Jamal Musiala hizo lo mismo, mientras que Luis Díaz falló dos opciones claras al 42’ y 57’. Al 69’, Harry Kane marcó el 4-1, registrando así su hat-trick y el gol que igualaba los 121 tantos ligueros del Real Madrid en 2012. Al minuto 82, el Gigante de Baviera se hizo con el récord del club con más dianas ligueras en una misma temporada, cuando Luis Díaz luchó un balón y Nico Jackson definió con frialdad ante el guardavallas de Colonia. 5-1, récord histórico y celebración del campeonato.

Cabe destacar que el récord histórico lo ostenta el Torino de Italia en la temporada 1947/48, equipo que marcó un hito en el fútbol europeo al anotar 125 goles en esa temporada. Entérese: ¿Qué significan los misteriosos parches en las orejas de los jugadores del Bayern?

El tridente del Bayern de los récords

Los tres atacantes que más aportes tuvieron al juego ofensivo del Bayern Múnich fueron Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Jugadores como Jamal Musiala, Lennart Karl, Nicolas Jackson o Raphael Guerreiro también generaron constantes aportes a la cifra de los 122 goles en la Bundesliga. El colombiano Luis Fernando Díaz se convirtió en el primer jugador desde Jadon Sancho en el año 2020 en conseguir más de 13 goles y 13 asistencias en la primera división del fútbol alemán. El guajiro aportó 15 goles y 17 asistencias en la Bundesliga esta temporada. Harry Kane, el goleador inglés del Bayern Múnich, culminó el año liguero con 36 anotaciones y 5 asistencias. Es el líder en la carrera por la Bota de Oro en Europa, le saca 10 goles a su máximo perseguidor, Erling Haaland, que suma 26 tantos. El canterano del Tottenham consiguió tercer título como profesional. La banda derecha de la ofensiva bávara tiene nombre y apellido: Michael Olise. El misterioso jugador francés, que no gusta de redes sociales, no festeja los goles y siempre se le ve serio, es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. 15 goles y 21 pases de gol exitosos en el título local del Bayern.

Se va un multicampeón: Leon Goretzka

A los 81 minutos de juego, el estadio completo se puso de pie. La gente en el Allianz Arena se levantó de las butacas para aplaudir a Leon Goretzka, un jugador que en ocho años en el Bayern Múnich consiguió 14 títulos: 7 Bundesliga, 3 Supercopa de Alemania, 2 Copas de Alemania, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Goretzka es un volante mixto, quien se ubica en la primera línea de mediocampistas, pero con tendencia constante de pasar al ataque. Canterano del Schalke 04, fue fichado por el Bayern en 2018 por 40 millones de euros. Tiene 540 partidos como profesional, ha marcado 102 goles y brindó 82 asistencias.

Tanto el alemán como Raphael Guerreiro abandonarán el Allianz Arena en búsqueda de nuevos horizontes. Los dos futbolistas tienen aún mucho que darle al fútbol de élite. Por otro lado, al minuto 59, se retiró del campo Manuel Neuer. El histórico arquero alemán fue sustituido por Jonas Urbig. La decisión de Vincent Kompany se tomó con el fin de que el público ovacionara al guardameta. Neuer no se retira aún, pues en abril firmó la extensión de contrato con el Gigante de Baviera hasta el 2027. Lea también: Podio para Luis Díaz: figura en el ranking de los jugadores que más contribuyen en ataque en Europa

Próximo partido: final de la Copa de Alemania

El Bayern Múnich aún tiene un título más en juego. El actual campeón del fútbol alemán enfrentará al VFB Stuttgart en la final de la Pokal el próximo sábado 23 de mayo a la 1:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN. Los Bávaros tienen una leve obsesión por conseguir este título, el cual no ganan hace 6 años. El capitán Manuel Neuer manifestó su felicidad de volver a jugar el partido decisivo de la copa local. “Estoy muy contento de volver a disputar la final de la Pokal. Amo ese partido en el Olímpico de Berlín”, manifestó luego de eliminar al Bayer Leverkusen en la semifinal. Un dato curioso del rival es que los dos títulos que ha conseguido el Bayern esta temporada a nivel local los consiguió ante Stuttgart. El primero fue la Supercopa de Alemania el 18 de agosto de 2025, día en que debutó y marcó su primer gol Luis Fernando Díaz como jugador del Bayern. El segundo corresponde a la fecha 31 de la Bundesliga, jornada en la que los de Baviera amarraron el título liguero. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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