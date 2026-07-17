Hombre salió a comprar un carro y apareció asesinado en Barbosa, Antioquia: estuvo tres días desaparecido

Con la idea de comprar un carro, el comerciante Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, salió de su casa en la noche del pasado 12 de julio hacia el corregimiento El Hatillo, municipio de Barbosa (Antioquia), con 82 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, el negocio nunca se hizo y su cuerpo fue encontrado tres días después.
El hallazgo de este hombre ocurrió a las 11:44 de la mañana del pasado miércoles en la vereda El Platanito, a la cual había ido en compañía de un amigo para hacer la negociación, pero hombres armados les dispararon a los dos. Jhon Fredy murió en el sitio, mientras que su cuñado, un hombre de 26 años, resultó herido.