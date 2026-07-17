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Hombre salió a comprar un carro y apareció asesinado en Barbosa, Antioquia: estuvo tres días desaparecido

En estos hechos resultó lesionada una persona, quien lo estaba acompañando a hacer esta negociación. Llevaba 82 millones de pesos en efectivo.

  • A Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, lo asesinaron en Barbosa luego de salir a negociar un carro. Iba con el dinero en efectivo para negociar el automotor. FOTO: CORTESÍA
    A Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, lo asesinaron en Barbosa luego de salir a negociar un carro. Iba con el dinero en efectivo para negociar el automotor. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Con la idea de comprar un carro, el comerciante Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, salió de su casa en la noche del pasado 12 de julio hacia el corregimiento El Hatillo, municipio de Barbosa (Antioquia), con 82 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, el negocio nunca se hizo y su cuerpo fue encontrado tres días después.

El hallazgo de este hombre ocurrió a las 11:44 de la mañana del pasado miércoles en la vereda El Platanito, a la cual había ido en compañía de un amigo para hacer la negociación, pero hombres armados les dispararon a los dos. Jhon Fredy murió en el sitio, mientras que su cuñado, un hombre de 26 años, resultó herido.

Sus despojos mortales fueron abandonados a pocos metros de una quebrada del sector, en una zona boscosa, por lo que las autoridades no se percataron del crimen inmediatamente. Su ubicación se logró luego de que una persona que transitaba por el sector avistara el cuerpo de este hombre.

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Familiares de Estrada Correa explicaron que ambos llegaron al punto de encuentro para hacer esta negociación y allí fueron baleados. El lesionado logró ser trasladado por personal de la Policía Metropolitana a la Clínica del Norte, de Bello, donde se recupera de las cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego.

El secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera Restrepo, explicó que “de acuerdo a las versiones y entrevistas de Policía Judicial, ellos venían como a la compra de un vehículo y fueron interceptados por unos motorizados, los cuales les hurtaron un dinero”.

Los implicados en este hecho se movilizaban en una motocicleta negra, Bajaj Pulsar, la cual está plenamente individualizada y las autoridades avanzan en las labores para dar con quienes iban en este vehículo al momento del doble ataque con arma de fuego.

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Estrada Correa era oriundo del corregimiento Santa Rita, de Ituango, pero había llegado al Valle de Aburrá con la idea de buscar un mejor futuro. Se encontraba viviendo con una mujer y residía en el municipio de Copacabana.

En Ituango lamentaron su fallecimiento y hasta emitieron un comunicado hablando sobre este hombre. “Nuestro corregimiento de Santa Rita, Ituango, se viste de luto y silencio. Despedimos a un miembro de nuestra gran familia ituanguina, alguien que caminó estas mismas calles, respiró este mismo aire de montaña y dejó su propia huella en nuestra tierra”, señaló el pronunciamiento.

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Este es el cuarto asesinato registrado este año en el municipio de Barbosa, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Se presenta una reducción del 50% de los hechos, si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando iban ocho homicidios.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué se sabe del asesinato de Jhon Fredy Estrada Correa en Barbosa?
Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, fue asesinado cuando acudió al corregimiento El Hatillo, en Barbosa, para concretar la supuesta compra de un vehículo. Según las autoridades, él y un acompañante fueron interceptados por hombres armados que les dispararon y les robaron 82 millones de pesos en efectivo. Su cuerpo fue hallado tres días después en una zona boscosa de la vereda El Platanito, mientras que su cuñado sobrevivió al ataque.
2. ¿Por qué Jhon Fredy Estrada llevaba 82 millones de pesos en efectivo?
De acuerdo con la investigación, el comerciante llevaba 82 millones de pesos porque pretendía comprar un automóvil. La negociación nunca se concretó, ya que fue víctima de un asalto armado antes de realizar la transacción.
3. ¿Cómo ocurrió el robo y homicidio del comerciante en Barbosa?
Las autoridades indicaron que Jhon Fredy Estrada y su acompañante llegaron al sitio acordado para la compra del vehículo. Allí fueron interceptados por hombres que se movilizaban en una motocicleta negra Bajaj Pulsar, quienes les dispararon para apoderarse del dinero que llevaban.
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