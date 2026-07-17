Hombre salió a comprar un carro y apareció asesinado en Barbosa, Antioquia: estuvo tres días desaparecido

El hallazgo de este hombre ocurrió a las 11:44 de la mañana del pasado miércoles en la vereda El Platanito, a la cual había ido en compañía de un amigo para hacer la negociación, pero hombres armados les dispararon a los dos. Jhon Fredy murió en el sitio, mientras que su cuñado, un hombre de 26 años, resultó herido.

Con la idea de comprar un carro, el comerciante Jhon Fredy Estrada Correa, de 36 años, salió de su casa en la noche del pasado 12 de julio hacia el corregimiento El Hatillo, municipio de Barbosa (Antioquia), con 82 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, el negocio nunca se hizo y su cuerpo fue encontrado tres días después.

Sus despojos mortales fueron abandonados a pocos metros de una quebrada del sector, en una zona boscosa, por lo que las autoridades no se percataron del crimen inmediatamente. Su ubicación se logró luego de que una persona que transitaba por el sector avistara el cuerpo de este hombre.

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Familiares de Estrada Correa explicaron que ambos llegaron al punto de encuentro para hacer esta negociación y allí fueron baleados. El lesionado logró ser trasladado por personal de la Policía Metropolitana a la Clínica del Norte, de Bello, donde se recupera de las cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego.

El secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera Restrepo, explicó que “de acuerdo a las versiones y entrevistas de Policía Judicial, ellos venían como a la compra de un vehículo y fueron interceptados por unos motorizados, los cuales les hurtaron un dinero”.

Los implicados en este hecho se movilizaban en una motocicleta negra, Bajaj Pulsar, la cual está plenamente individualizada y las autoridades avanzan en las labores para dar con quienes iban en este vehículo al momento del doble ataque con arma de fuego.

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Estrada Correa era oriundo del corregimiento Santa Rita, de Ituango, pero había llegado al Valle de Aburrá con la idea de buscar un mejor futuro. Se encontraba viviendo con una mujer y residía en el municipio de Copacabana.