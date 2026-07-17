Consejo de Estado da vía libre al aumento del 23,7% del salario mínimo; revocó el fallo

El salario mínimo vital del Gobierno del presidente Gustavo Petro está más vivo que nunca. Esto luego de que la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó el auto del 12 de febrero que suspendió provisionalmente los efectos del decreto por medio del cual el Ejecutivo decretó un alza de 23,7% para el salario mínimo legal vigente para el año 2026. “Negar la medida cautelar de suspensión provisional formulada por la parte demandante del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas en el presente proceso”, se lee en el documento.

Decisión del Consejo de Estados sobre el salario mínimo.

En su decisión, el alto tribunal explicó que las medidas cautelares tienen un efecto instrumental y no de intervención formal; por lo que su finalidad no es reprochar la motivación del alto, en este caso el decreto en sí, sino los efectos de su aplicación. “Cuando ello no ocurre, la medida pierde su razón de ser y se desdibuja su función dentro del proceso”, añadió. Puede leer: ¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Nuevo MinHacienda anticipa cambios en la fórmula del aumento En línea con ese punto, el Consejo de Estado encontró que el auto que suspendió el mínimo no fue claro en cuál era el “efecto perjudicial concreto” que generaba la aplicación del alza de 23,7% y que se pretendía evitar con la medida cautelar, “en la medida en el que el acto que se expidió en cumplimiento de la decisión produce sustancialmente el mismo resultado”. “Al no encontrar una aparente insuficiencia en la motivación del Decreto 1469 de 2025, que no un efecto nocivo derivado de su fuerza ejecutiva y ejecutoria, se impartieron unos lineamientos a modo de medida cautelar innominada, de cuya aplicación la administración derivo el mismo resultado”, recalcó el alto tribunal.

En otras palabras, determinó que el auto revocado dio a entender que la suspensión no era necesaria por el porcentaje de aumento del mínimo, sino la falta de argumentos presentados por el Gobierno para reglamentarla. Sin embargo, este hecho “despoja a la providencia analizada de la finalidad propia de las medidas cautelares”. A falta de efectos nocivos, el Consejo de Estado decidió que “lo razonable y ajustado a derecho” de acuerdo con la ley es trasladar el debate sobre la legalidad del decreto y someter el articulado a una serie de medios de prueba de la contradicción; es decir, iniciar un proceso de escucha sobre las partes que están a favor y en contra del aumento de 23,7% al mínimo legal para este año. Ahora bien, en el auto expedido a mediados de febrero, el mismo Consejo de Estado no solo suspendió el decreto del mínimo, sino que también ordenó a las entidades demandadas y al Gobierno fijar un porcentaje de incremento transitorio para la vigencia 2026. En contexto: ¿Cómo calcular la prima de junio de 2026 y cuánto recibirán quienes ganan el salario mínimo? “A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandas que, dentro de los ocho días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”, indicó el documento en su momento. Entonces, ¿qué pasa con el segundo decreto que expidió el Gobierno y con el que mantuvo el mismo incremento? Frente a este punto, el alto tribunal advirtió que las dudas generadas por la vigencia y aplicación de dos decretos diferentes evidencian las irregularidades detectadas en el auto de suspensión. Este hecho reforzó en mayor medida los vacíos en los argumentos que respaldaron dicho fallo. “En tales circunstancias, el aseguramiento del objeto del proceso y la eficacia de la eventual sentencia no requería una decisión cautelar que impidiera la producción de efectos del acto demandado, lo que, sumado a lo expuesto previamente, resulta suficiente para revocar el auto recurrido y, en consecuencia, dejar sin efectos también la medida cautelar innominada decretada en el ordinal tercero de dicha providencia y el acto que se dictó en cumplimiento de esta”, explicó.

Los inicios de la puja legal por el salario mínimo