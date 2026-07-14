Ratificaron condena de 33 años de cárcel a Morcilla, el hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez

De acuerdo con las investigaciones, Posada Posada habría atacado al ciclista retirado luego de un altercado que hubo entre ambos, al parecer, por una mujer, cuando salían de un establecimiento comercial. Este hecho provocó que el condenado atacara con un cuchillo a Pérez, dejándolo gravemente herido.

Finalmente, serán 33 años y cuatro meses los que pasará tras las rejas Edison Arley Posada Posada, alias Morcilla o Cucaracho, a quien un juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia le ratificara esta condena en segunda instancia por el asesinato de la leyenda del ciclismo, Marlon Alirio Pérez Arango , el 3 de octubre de 2024 en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

Los hechos se registraron en horas de la noche en la carrera 34 con la calle 20, en el barrio Villa de Azón, de esta localidad y luego de recibir una herida de arma blanca en el cuello, Pérez Arango fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, de la localidad, donde llegó sin signos vitales.

Las investigaciones dieron cuenta que víctima y victimario estuvieron departiendo toda la noche de ese jueves en un establecimiento comercial. Después de que el mismo fuera cerrado Pérez Arango invitó a la mujer y a Cucaracho a su vivienda para continuar con la celebración.

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Sin embargo, en el camino se presentó el altercado entre estas dos personas y el condenado sacó un cuchillo y le propinó la lesión que le provocó la muerte. El homicida escapó e incluso se cambió la ropa que llevaba con el fin de evadir el accionar de las autoridades.

“Después de eso que cerraron el bar, nos fuimos caminando como para el lado de los tanques; cuando iba a empezar la destapada, ese marica de Édison dijo que iba a matar a la víctima con el cuchillo”, dijo uno de los testigos del hecho.

Luego de escapar, en medio de un operativo policial, a alias Morcilla lo capturaron en este mismo municipio 10 días después del asesinato y en las audiencias concentradas no había aceptado su responsabilidad en lo ocurrido. Pese a esto, el juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta decisión ratifica la condena emitida el 19 de noviembre del año pasado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia. Esta decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de Posada Posada con la idea de disminuir la condena, situación que no tuvo efecto.

De hecho, además de la sentencia ratificada, al homicida le impusieron una pena de 20 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Pérez Arango, quien murió a los 48 años, era oriundo del municipio de Támesis (Suroeste antioqueño). Comenzó su carrera profesional a comienzos de los 90 en ruta y pista. En 1994 obtuvo su primer título, la Vuelta del Porvenir. También fue campeón de Colombia Contrarreloj sub-23 en 1996 y la Clásica de Girardot un año más tarde.