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Ratificaron condena de 33 años de cárcel a Morcilla, el hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez

El crimen ocurrió el 3 de octubre de 2024 en las afueras de un establecimiento comercial de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. La defensa había apelado la sentencia en primera instancia.

  • A Edison Arley Posada Pisada, alias Morcilla o Cucaracho, lo condenaron por el crimen de la leyenda del ciclismo nacional, Marlon Alirio Pérez Arango, luego de una riña en El Carmen de Viboral. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
    A Edison Arley Posada Pisada, alias Morcilla o Cucaracho, lo condenaron por el crimen de la leyenda del ciclismo nacional, Marlon Alirio Pérez Arango, luego de una riña en El Carmen de Viboral. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
  • Hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez
    Hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Finalmente, serán 33 años y cuatro meses los que pasará tras las rejas Edison Arley Posada Posada, alias Morcilla o Cucaracho, a quien un juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia le ratificara esta condena en segunda instancia por el asesinato de la leyenda del ciclismo, Marlon Alirio Pérez Arango, el 3 de octubre de 2024 en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones, Posada Posada habría atacado al ciclista retirado luego de un altercado que hubo entre ambos, al parecer, por una mujer, cuando salían de un establecimiento comercial. Este hecho provocó que el condenado atacara con un cuchillo a Pérez, dejándolo gravemente herido.

Los hechos se registraron en horas de la noche en la carrera 34 con la calle 20, en el barrio Villa de Azón, de esta localidad y luego de recibir una herida de arma blanca en el cuello, Pérez Arango fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, de la localidad, donde llegó sin signos vitales.

Las investigaciones dieron cuenta que víctima y victimario estuvieron departiendo toda la noche de ese jueves en un establecimiento comercial. Después de que el mismo fuera cerrado Pérez Arango invitó a la mujer y a Cucaracho a su vivienda para continuar con la celebración.

Entérese: ¡Atención! Condenaron al asesino del ciclista Marlon Pérez a 33 años y cuatro meses de cárcel

Sin embargo, en el camino se presentó el altercado entre estas dos personas y el condenado sacó un cuchillo y le propinó la lesión que le provocó la muerte. El homicida escapó e incluso se cambió la ropa que llevaba con el fin de evadir el accionar de las autoridades.

“Después de eso que cerraron el bar, nos fuimos caminando como para el lado de los tanques; cuando iba a empezar la destapada, ese marica de Édison dijo que iba a matar a la víctima con el cuchillo”, dijo uno de los testigos del hecho.

Luego de escapar, en medio de un operativo policial, a alias Morcilla lo capturaron en este mismo municipio 10 días después del asesinato y en las audiencias concentradas no había aceptado su responsabilidad en lo ocurrido. Pese a esto, el juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta decisión ratifica la condena emitida el 19 de noviembre del año pasado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia. Esta decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de Posada Posada con la idea de disminuir la condena, situación que no tuvo efecto.

De hecho, además de la sentencia ratificada, al homicida le impusieron una pena de 20 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Pérez Arango, quien murió a los 48 años, era oriundo del municipio de Támesis (Suroeste antioqueño). Comenzó su carrera profesional a comienzos de los 90 en ruta y pista. En 1994 obtuvo su primer título, la Vuelta del Porvenir. También fue campeón de Colombia Contrarreloj sub-23 en 1996 y la Clásica de Girardot un año más tarde.

Hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez
Hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez

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Su máximo logro fue cuando se llevó el Tour Nord-Isère en Francia en el 2000, pero también ganó la Vuelta al Valle del Cauca en 1999, la Vuelta de la Juventud y Colombia en Ruta sub-23 en 1998.

También venció en siete etapas de la Vuelta a Colombia, cinco del Clásico RCN y tres de la Vuelta al Táchira. Participó en las ediciones del Giro de Italia en 2004, 2005 y 2008, siendo la primera su mejor participación cuando culminó en el puesto 39.

Tuvo presencia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004 en las categorías de ruta y pista. Sus mejores resultados fueron el 21 en la categoría por puntos de pista del 2000 y el 17 en los de 1996 en los 4.000 metros por equipos de pista.

Además de su trayectoria profesional, Pérez Arango es recordado por recomendar a Rigoberto Urán al equipo Tenax, de Italia, en el 2006, dando inicio a la carrera de Rigo en el ciclismo europeo, la cual terminó siendo brillante con dos segundos lugares en el Giro de Italia en el 2013 y 2014, además de otro segundo puesto en el Tour de Francia en el 2017.

Preguntas frecuentes

¿Por qué fue condenado alias “Morcilla” por el asesinato del ciclista Marlon Pérez?
Edison Arley Posada Posada, alias “Morcilla” o “Cucaracho”, fue condenado por el homicidio del exciclista Marlon Alirio Pérez Arango. Según la investigación, lo atacó con un cuchillo durante un altercado ocurrido en El Carmen de Viboral el 3 de octubre de 2024.
¿Cuántos años de prisión deberá cumplir alias “Morcilla”?
El Tribunal Superior de Antioquia ratificó una condena de 33 años y cuatro meses de prisión. Además, le impuso una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
¿Por qué el Tribunal Superior de Antioquia ratificó la condena contra alias “Morcilla”?
La decisión se produjo después de que la defensa del condenado apelara la sentencia de primera instancia con el objetivo de obtener una reducción de la pena. El Tribunal rechazó esa solicitud y confirmó íntegramente la condena.
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