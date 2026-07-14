Ratificaron condena de 33 años de cárcel a Morcilla, el hombre que asesinó a la gloria del ciclismo Marlon Pérez

Finalmente, serán 33 años y cuatro meses los que pasará tras las rejas Edison Arley Posada Posada, alias Morcilla o Cucaracho, a quien un juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia le ratificara esta condena en segunda instancia por el asesinato de la leyenda del ciclismo, Marlon Alirio Pérez Arango, el 3 de octubre de 2024 en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.
De acuerdo con las investigaciones, Posada Posada habría atacado al ciclista retirado luego de un altercado que hubo entre ambos, al parecer, por una mujer, cuando salían de un establecimiento comercial. Este hecho provocó que el condenado atacara con un cuchillo a Pérez, dejándolo gravemente herido.