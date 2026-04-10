Joven del Oriente antioqueño brilló con cinco medallas en olimpiadas internacionales de astronomía

Para Cristian, la ciencia empezó como un juego. Cuando vivía en Caracas, Venezuela, y venía de vacaciones a El Santuario, Antioquia, a visitar a su familia, les pedía a sus padres aprovechar el viaje para visitar el Parque Explora en Medellín. Allí, sin saber que estaba abriéndose camino en ese universo de preguntas y experimentos, empezó todo.

El empujón definitivo llegó con El cielo esta noche, el programa dominical del Planetario de Medellín que durante la pandemia se transmitió de forma virtual. Cada domingo, Cristian descubría cómo los colores y las formas del cielo podían hablarle a cualquier persona.

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Para entender mejor ese diálogo, se inscribió en los cursos que ofrecía el Planetario: de satélites, de dinosaurios, de astronomía. Allí dio sus primeros pasos y conoció las olimpiadas nacionales de astronomía y astrofísica. Al principio dudó en participar, pero cuando lo hizo, el esfuerzo acumulado y el gozo de aprender lo llevaron al tercer lugar. Esa llama no se apagó más.

Un año después de la pandemia, su familia regresó a El Santuario, y desde entonces, los logros se fueron encadenando. En 2023 ganó medalla de oro en la Olimpiada Internacional Junior de Astronomía y Astrofísica (IOAA-Jr) en Grecia, y medalla de bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) en Panamá. En 2024 obtuvo mención de honor en la IOAA celebrada en Brasil y medalla de oro en la OLAA de Costa Rica. El año pasado, recién graduado del bachillerato, sumó bronce en la IOAA de India y plata en la OLAA de Brasil. En total: cinco medallas y una mención de honor.