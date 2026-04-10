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Joven del Oriente antioqueño brilló con cinco medallas en olimpiadas internacionales de astronomía

Con 17 años y cinco medallas internacionales en olimpiadas de astronomía y astrofísica, Cristian Echeverri, oriundo de El Santuario, representa a Colombia en competencias alrededor del mundo.

  • Cristian Echeverri obtuvo cinco medallas y una mención de honor en olimpiadas internacionales de astronomía y astrofísica. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Cristian Echeverri obtuvo cinco medallas y una mención de honor en olimpiadas internacionales de astronomía y astrofísica. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Joven del Oriente antioqueño brilló con cinco medallas en olimpiadas internacionales de astronomía
  • Ganó una medalla de bronce en las olimpiadas internacionales de la India y plata en las olimpiadas latinoamericanas en Brasil en 2025. FOTO: Cortesía de Cristian Echeverri
    Ganó una medalla de bronce en las olimpiadas internacionales de la India y plata en las olimpiadas latinoamericanas en Brasil en 2025. FOTO: Cortesía de Cristian Echeverri
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 3 horas
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Para Cristian, la ciencia empezó como un juego. Cuando vivía en Caracas, Venezuela, y venía de vacaciones a El Santuario, Antioquia, a visitar a su familia, les pedía a sus padres aprovechar el viaje para visitar el Parque Explora en Medellín. Allí, sin saber que estaba abriéndose camino en ese universo de preguntas y experimentos, empezó todo.

El empujón definitivo llegó con El cielo esta noche, el programa dominical del Planetario de Medellín que durante la pandemia se transmitió de forma virtual. Cada domingo, Cristian descubría cómo los colores y las formas del cielo podían hablarle a cualquier persona.

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Para entender mejor ese diálogo, se inscribió en los cursos que ofrecía el Planetario: de satélites, de dinosaurios, de astronomía. Allí dio sus primeros pasos y conoció las olimpiadas nacionales de astronomía y astrofísica. Al principio dudó en participar, pero cuando lo hizo, el esfuerzo acumulado y el gozo de aprender lo llevaron al tercer lugar. Esa llama no se apagó más.

Un año después de la pandemia, su familia regresó a El Santuario, y desde entonces, los logros se fueron encadenando. En 2023 ganó medalla de oro en la Olimpiada Internacional Junior de Astronomía y Astrofísica (IOAA-Jr) en Grecia, y medalla de bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) en Panamá. En 2024 obtuvo mención de honor en la IOAA celebrada en Brasil y medalla de oro en la OLAA de Costa Rica. El año pasado, recién graduado del bachillerato, sumó bronce en la IOAA de India y plata en la OLAA de Brasil. En total: cinco medallas y una mención de honor.

Joven del Oriente antioqueño brilló con cinco medallas en olimpiadas internacionales de astronomía

Aunque estos méritos podrían hacer pensar que se trata de un joven prodigio, Cristian no se ve así. “Todo el trabajo que personas grandes o catalogadas como grandes han hecho ha sido simplemente trabajo constante. Uno no tiene que seguir modelos. Uno tiene que hacerse sus propios objetivos, por muy duro que sea”, afirma. Y entre los regalos que le ha dado la ciencia, el que más valora no son las medallas, sino conocer el mundo.

Guarda entre sus mejores recuerdos tomar caipirinhas en las playas de Copacabana junto a sus compañeros de selección, o aprovechar una escala imprevista en París para caminar hasta el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel, donde leyó en la base los nombres de los científicos grabados en piedra. También recuerda con cariño a los italianos y griegos que, dice, son tan cálidos como los latinos, y se convirtieron en sus amigos.

Ganó una medalla de bronce en las olimpiadas internacionales de la India y plata en las olimpiadas latinoamericanas en Brasil en 2025. FOTO: Cortesía de Cristian Echeverri
Ganó una medalla de bronce en las olimpiadas internacionales de la India y plata en las olimpiadas latinoamericanas en Brasil en 2025. FOTO: Cortesía de Cristian Echeverri

Detrás de cada medalla hay una estructura de apoyo. Sus padres, Andrea Valencia y Juan Camilo Echeverri respondían a cada nuevo sueño con un “hágale, que lo apoyamos”. Ese respaldo incondicional, sumado al rigor de sus profesores, fue el cielo despejado que le permitió ver las estrellas.

Hoy Cristian cursa su primer semestre de física. Aunque es probable que no continúe en las olimpiadas, tiene proyectos claros: quiere transmitir sus conocimientos en El Santuario e inspirar a los jóvenes que vienen.

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El profesor y astrónomo Juan Carlos Basto Pineda, quien preparó a Cristian y al resto del equipo colombiano, señala que gran parte de la financiación de estos jóvenes proviene, además del apoyo familiar y de los colegios, de la Universidad Antonio Nariño, que lidera las olimpiadas nacionales de astronomía, astrofísica, matemáticas y otras ciencias. Tanto él como Cristian coinciden en que un mayor apoyo del Gobierno Nacional abriría la puerta a talentos que hoy no tienen cómo llegar. Basto Pineda cita el ejemplo de Perú, que al invertir en estas iniciativas logró nivelarse con Colombia e incluso superarla. “Recuerden que existen estas oportunidades. No se sabe de dónde va a salir el próximo Einstein”, concluye.

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