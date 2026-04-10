La historia de Camilo Jaramillo: el ingeniero físico paisa que estudia muestras de asteroides en EE. UU.

De formarse en Medellín como ingeniero físico a trabajar en un laboratorio nacional de Estados Unidos; de diseñar un elemento de medición para el combustible en una pequeña empresa paisa, a fabricar un dispositivo con el que se analizó el material obtenido de un asteroide en una misión espacial japonesa. Así podría resumirse lo hecho por el ingeniero antioqueño Camilo Jaramillo Correa si se quiere simplificar su trayectoria, pero su historia es lo que realmente importa.
Camilo tiene 33 años y es un paisa muy orgulloso de sus raíces, sin embargo, reconoce que su sueño siempre fue trabajar en otro país. No porque aquí no pudiera ejercer lo que estudió, sino porque sintió que su capacidad podía ser mejor aprovechada en un lugar más acorde a su profesión.