Joven de 17 años murió en la Avenida Las Palmas al parecer mientras practicaba Gravity Bike

Dos jóvenes de 17 años se accidentaron este fin de semana en la Avenida Las Palmas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. En el siniestro falleció uno de los menores y otra menor de edad quedó herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Le puede interesar: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024 De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió hacia las 6:40 de la tarde del pasado sábado 20 de diciembre, cuando ambos adolescentes se movilizaban en bicicleta por la Avenida Las Palmas en sentido oriente – occidente, jurisdicción del municipio de Envigado.

En las pesquisas iniciales, una de las principales hipótesis de las autoridades apunta a que los menores estarían practicando Gravity Bike cuando perdieron el control del vehículo y se estrellaron. Tras ser alertados del accidente, al lugar de los hechos llegaron funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Envigado y socorristas, quienes determinaron que el menor ya se encontraba sin signos vitales. Lea también: Peligroso paso en Las Palmas: los peatones cruzan de la mano de Dios Mientras los restos del menor fueron inspeccionados por un equipo forense que se encargó de las labores de levantamiento, la menor de edad fue trasladada de emergencia al hospital Manuel Uribe Ángel, en donde permanece internada.