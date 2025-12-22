x

Joven de 17 años murió en la Avenida Las Palmas al parecer mientras practicaba Gravity Bike

En el siniestro también quedó involucrada una adolescente de 17 años, que permanece internada en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.

  • Dos menores de edad se accidentaron este fin de semana en la Avenida Las Palmas, al parecer mientras practicaban Gravity Bike. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Edwin Bustamante
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Dos jóvenes de 17 años se accidentaron este fin de semana en la Avenida Las Palmas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

En el siniestro falleció uno de los menores y otra menor de edad quedó herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Le puede interesar: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió hacia las 6:40 de la tarde del pasado sábado 20 de diciembre, cuando ambos adolescentes se movilizaban en bicicleta por la Avenida Las Palmas en sentido oriente – occidente, jurisdicción del municipio de Envigado.

En las pesquisas iniciales, una de las principales hipótesis de las autoridades apunta a que los menores estarían practicando Gravity Bike cuando perdieron el control del vehículo y se estrellaron.

Tras ser alertados del accidente, al lugar de los hechos llegaron funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Envigado y socorristas, quienes determinaron que el menor ya se encontraba sin signos vitales.

Lea también: Peligroso paso en Las Palmas: los peatones cruzan de la mano de Dios

Mientras los restos del menor fueron inspeccionados por un equipo forense que se encargó de las labores de levantamiento, la menor de edad fue trasladada de emergencia al hospital Manuel Uribe Ángel, en donde permanece internada.

El accidente de este fin de semana volvió a encender las alarmas entre las autoridades de tránsito, quienes han insistido en su llamado a no practicar este tipo de deportes en vías como Las Palmas.

El Gravity Bike es un deporte extremo que suele practicarse en carreteras con altas pendientes, en las que la fuerza de gravedad se emplea como el principal medio de propulsión.

Siga leyendo: En video | Bus se fue a un abismo en la vía Medellín-Santa Elena; hay varias personas lesionadas

Por lo general, quienes lo realizan emplean bicicletas modificadas, que les permiten superar velocidades de 80 kilómetros por hora y hasta más de 100 kilómetros por hora.

Si bien el deporte puede practicarse en circuitos cerrados, en el Valle de Aburrá continúa haciéndose en vías públicas, lo que incrementa el riesgo de accidentes con otros actores viales.

Además de Las Palmas, este año también se han presentado siniestros similares en la Autopista Medellín – Bogotá y en subregiones como el Oriente y el Suroeste antioqueño.

