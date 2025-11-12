x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Justicia en caso de maltrato animal que indignó a Antioquia: agresor aceptó los cargos

La Fiscalía reveló que el hombre habría atacado al perro por haberse comido un pedazo de carne que estaba en un mesón. Aquí los detalles.

  • El agresor de Bizcocho, lo habría golpeado con un látigo, causándole secuelas neurológicas y de tipo comportamental. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    El agresor de Bizcocho, lo habría golpeado con un látigo, causándole secuelas neurológicas y de tipo comportamental. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

12 de noviembre de 2025
bookmark

¡Se hizo justicia! Las autoridades informaron en las últimas horas que fue judicializado Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el hombre señalado de agredir brutalmente al perrito “Bizcocho”, en una finca del municipio de Montecristo, en Bolívar, el pasado 3 de noviembre.

El hecho que generó el repudio e indignación de los antioqueños, se conoció gracias a un video que circuló en redes sociales, donde se observa a este hombre golpeando al perro con un látigo, pateándolo y arrojándolo al suelo, provocándole graves heridas.

Entérese: Análisis forense reveló cómo el perro víctima de brutal maltrato en Bolívar y entregado por el señalado agresor en Antioquia logró sobrevivir

Según las autoridades, Sánchez habría atacado al perro por haberse comido un pedazo de carne que estaba en un mesón.

El hombre se había presentado días después del cruel acto en la estación de Policía de Yarumal, donde entregó al perro para su valoración médica. El animal fue atendido por personal especializado de la clínica veterinaria de la Universidad Remington, quienes confirmaron que el animal tiene secuelas neurológicas y de tipo comportamental derivadas del trauma sufrido por los golpes.

Le puede interesar: Estas son las lesiones que sufrió el perro tras brutal golpiza en Bolívar, grabada en video

La Fiscalía, a través de una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó a Oviedo el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravada, cargo que fue aceptado por Sánchez.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó al perro en la clínica veterinaria y tras conocerse la judicialización, celebró el hecho en su cuenta de X.

Por el momento, una vez “Bizcocho” se recupere y la Fiscalía determine que está en condiciones para su adopción, el perro será acogido por el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, quien desde el primer momento en que se conocieron los hechos indicó que se interesó por la mascota para brindarle los cuidados y atenciones que merece.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida