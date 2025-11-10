Análisis forense reveló cómo el perro víctima de brutal maltrato en Bolívar y entregado por el señalado agresor en Antioquia logró sobrevivir

Las autoridades en Antioquia confirmaron que el perro entregado por el señalado responsable de un violento caso de maltrato animal ocurrido en una vereda del departamento de Bolívar es el mismo que aparece en el video que generó indignación en todo el país.
El examen pericial realizado por médicos veterinarios de la Universidad Remington (Uniremington) determinó la compatibilidad entre el canino entregado a las autoridades en Yarumal y el animal agredido en las imágenes difundidas en redes sociales.
El perro, que fue llevado por su presunto agresor al momento de su entrega, se encuentra bajo custodia en la Clínica Veterinaria Uniremington, donde se recupera de las graves lesiones sufridas.