El exsenador Julián Bedoya intentó subirse al bus de De la Espriella, pero el presidente lo frenó en seco

Durante un encuentro político realizado en Medellín, el exsenador Julián Bedoya ordenó a todos sus cercanos que apoyaran las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, como una muestra de buscar alianzas con el nuevo gobierno. Sin embargo, el presidente le respondió a través de sus redes sociales, rechazando cualquier acercamiento con quien en otrora fuera cercano a Gustavo Petro.

El excongresista liberal aprovechó el evento, que se realizó en el Centro Comercial San Diego, para hablar de las estrategias de cara a las elecciones regionales de 2027 y en medio de su discurso dijo “Para mí todos los presidentes son iguales”, haciendo mención a que su idea sería trabajar de la mano con el nuevo gobierno, más allá de sus ideologías políticas.

Sin embargo, el presidente De la Espriella no se quedó callado y de inmediato negó cualquier acercamiento con quien fuera uno de los mayores beneficiados durante el gobierno de Gustavo Petro en temas de cargos burocráticos.