Especies invasoras deambulan sin control: el ‘jumanji’ del Magdalena Medio

El valle medio del río Magdalena hace parte de algo enorme: el hotspot (punto caliente) de biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena, es una región con una vasta diversidad biológica y hábitat de miles de formas de vidas únicas en el planeta. Solo existen 36 hotspot en el mundo, las arcas de Noé verdaderas.
Por el Magdalena Medio han pasado todas las guerras de Colombia y todas las ambiciones. A pesar de la brutal colonización que arrasó selvas para abrir haciendas ganaderas, a pesar de la desaparición de miles de hectáreas de bosques para extraer oro y para sacar indiscriminadamente la madera que dio vida al ferrocarril y otras industrias, todavía conserva miles de hectáreas de los complejos cenagosos mejor conservados del país y cerca de 2.000 hectáreas bosques húmedos, último relicto de este ecosistema amenazado en el que persisten, contra todo pronóstico, especies en vía de extinción como el mono aullador, el paujil pico azul, y especies forestales como los colosos carreto colorado y comino fresco. Pero ahora enfrenta una amenaza nueva: la proliferación de especies invasoras y exóticas, que vuelven a poner en riesgo la riqueza natural.
Hablar de la crisis ecológica desatada por los hipopótamos es rayar el cassete. Los descendientes de los dos individuos fugados de la Hacienda Nápoles han logrado modificar drásticamente el entorno físico en varios puntos de la cuenca que ahora ocupan. Pocas especies en el planeta tienen este poder y existen pocos registros de una comunidad de animales que lo haya logrado en tan poco tiempo como lo hicieron estos cerca de 200 hipopótamos repartidos en siete grupos que abrieron canales, transformaron la dinámica hidrológica alterando la disponibilidad de hábitat en algunos puntos y han puesto en riesgo la disponibilidad de peces de los que viven cientos de familias. Por citar solo algunas de las decenas de desastres documentados.