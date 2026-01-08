x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

José Mourinho explotó contras los jugadores del Benfica: Richard Ríos está entre los señalados

El entrenador luso se mostró molesto en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo 1-3 en la semifinal de la Copa de Portugal.

  • El entrenador portugués José Mourinho dirige al colombiano Richard Ríos desde septiembre del 2025. Fotos: tomadas del x de @SLBenfica
    El entrenador portugués José Mourinho dirige al colombiano Richard Ríos desde septiembre del 2025. Fotos: tomadas del x de @SLBenfica
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 10 horas
bookmark

Los primeros meses de Richard Ríos en el fútbol europeo no han sido fáciles. El volante antioqueño llegó al Benfica de Portugal en julio de 2025 como el fichaje más costoso de la historia del club: pagaron 27 millones de euros al Palmeiras de Brasil para quedarse con sus servicios.

El mediocampista colombiano hizo un buen Mundial de Clubes en Estados Unidos y, por eso, llamó la atención de varios clubes. Benfica pujó con Roma para quedarse con su ficha. Logró llenar las expectativas económicas del club brasileño, que pedía 30 millones. Ríos llegó a Portugal. Fue presentado “con bombos y platillos”.

¿Por qué Mourinho se mostró molesto con jugadores como Ríos?

Sin embargo, la adaptación del colombiano a Europa no ha sido fácil. Ríos suma tres goles y dos asistencias en 31 partidos. El antioqueño es, en esencia, un volante mixto: defiende y ataca. En Brasil se mostraba suelto, confiado, cuando jugaba. En Portugal le ha costado, aunque ha sido una de las piezas claves de Benfica esta temporada: ha jugado 2.578 minutos, según Transfermarkt.

En Portugal juega un poco tenso. La expectativa que generó su llegada parece costarle. Los hinchas de Benfica son exigentes: quieren que el equipo gane siempre. Sin embargo, esta temporada no han obtenido buenos resultados: son terceros en la Liga lusa, con 39 puntos; en la Champions, aparecen en la casilla 25, tras solo ganar dos de los seis duelos disputados; mientras que el miércoles fueron eliminados de la Copa de su país.

“Las Águilas” perdieron el miércoles 1-3 contra el Sporting Braga en semifinales de la Copa. El juego no fue bueno para los dirigidos por José Mourinho. El elenco visitante se fue adelante en el marcador con goles de Pau Víctor y Rodrigo Zalazar. Cuando iban 33 minutos, ya ganaban 0-2. Benfica, que tuvo a Ríos como titular durante todo el encuentro, no se encontraba. Al minuto 64, Vangelis Pavlidis anotó de penalti el descuento. Al 81, Gustaf Lagerbielke puso el marcador definitivo.

Mourinho estalló en la rueda de prensa posterior. “No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible. Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles”, dijo.

El orientador portugués agregó que no suele hacer comentarios en el vestuario después de los partidos, pero que el miércoles habló en tono crítico a los futbolistas. Además, agregó que no hubo ninguno que dijera algo, que respondiera ante lo que habían hecho mal. “Hubo actuaciones individuales inaceptables, lo que se tradujo en un rendimiento colectivo muy flojo”.

El capitán del equipo, Nicolás Otamendi, fue expulsado en los minutos finales del partido. Ríos asumió el rol de liderazgo dentro de la cancha, reflejo de la influencia que tiene dentro del grupo. Al futbolista colombiano, que Mourinho dijo en diciembre que tenía una mentalidad fuerte, le quedan pocos meses para encontrar su mejor nivel, si quiere asegurarse un cupo entre los elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial Norteamérica 2026.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida