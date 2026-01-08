Aseguran que la operación estadounidense en Venezuela pudo impulsar en US$140 millones el patrimonio de Trump

La reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela generó efectos significativos en el plano político y estratégico, aunque con beneficios económicos directos limitados y un alto costo geopolítico. EE. UU. ha sido claro en que obtendrá acceso al petróleo venezolano, pero de acuerdo con algunos cálculos, los beneficios de la operación, fueron más allá y hasta pudieron elevar el patrimonio del presidente Donald Trump. Uno de los principales resultados fue la captura de Maduro, presidente venezolano, quien fue detenido y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con el llamado Cartel de los Soles. Este hecho fortaleció la narrativa de Washington sobre su lucha contra el crimen organizado y el autoritarismo en América Latina. Entérese: Trump ordena el retiro de Estados Unidos de 66 tratados internacionales, incluidas varias entidades de la ONU Tras la operación, Venezuela se comprometió a entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, un volumen estimado en unos 2.800 millones de dólares. Si bien este acuerdo representa un alivio parcial para la seguridad energética estadounidense.

El inesperado beneficiario: la riqueza personal de Donald Trump

Más allá de la geopolítica, un análisis de la revista de origen estadounidense Forbes destaca un efecto colateral llamativo: el aumento de la riqueza personal de Donald Trump tras la captura de Maduro. El artículo asegura que la operación no solo reforzó su imagen ante sectores de extrema derecha, especialmente en el sur de Florida, sino que desde la operación en suelo suramericano, el valor de los activos de Trump vinculados a criptomonedas aumentó en unos US$140 millones (a corte de 7 de enero). Este crecimiento no estuvo relacionado con el petróleo, sino con el desempeño de criptomonedas y acciones asociadas a su marca personal.

Trump Media, criptomonedas y reacción de los mercados

Según esas cuentas, las acciones de Trump Media and Technology Group (TMTG) subieron cerca de 4% y se mantuvieron altas tras la noticia de Caracas. Los casi 115 millones de acciones que posee Trump valían alrededor de US$63 millones más al cierre del mercado del martes 6 de enero. Le puede gustar: Estados Unidos anuncia que empezará a vender “de inmediato” petróleo venezolano y la plata irá a una cuenta custodiada TMTG agrupa varios negocios: la red social Truth Social, una anunciada fusión con una empresa de energía de fusión y una estrategia de tesorería basada en bitcoin y otras criptomonedas. Forbes apunta que el alza del bitcoin y de los mercados financieros, tras la destitución de Maduro, pudo haber arrastrado el precio de la acción. Otra explicación es el comportamiento de los inversionistas, que tienden a comprar acciones de empresas vinculadas a Trump cuando este obtiene victorias relevantes en política exterior.

Tokens, memecoins y ganancias en papel