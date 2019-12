La historia del pleito en Rionegro por la corona de José María Córdova

La joya, según la biografía de Córdova de Pilar Moreno de Ángel, fue ejecutada por un orfebre anónimo que se sometió enteramente al gusto de la época napoleónica recurriendo a los símbolos usuales para galardonar a los vencedores: oro, diamantes y laureles.

Pero la historia cuenta que Córdova tampoco se quedó con la guirnalda de 18 kilates, 20 entorchados en hilos de oro, siete florecillas de plata y cinco chispitas de diamante (305 en bruto, en total), unos 554 gramos llenos de historia.

En una carta fechada el 10 de septiembre de 1825 desde La Paz y dirigida a la municipalidad de Rionegro, el prócer, nacido en Concepción en 1799, dice: “Yo no hubiera sido capaz de resistir este honor sagrado en mi cabeza, porque no lo merezco, si no me hubiera puesto como al jefe de los dos mil bravos que arrollaron seis mil de los vencedores en catorce años, porque cada valiente de aquellos es digno de tamaña recompensa”. Luego se pregunta: “¿En qué lugar más digno deberá colocarla que en la sala capitular de dónde nací?”.

Cuenta Moreno de Ángel que tras expresar su voluntad, la guirnalda fue llevada a Rionegro por el capitán Nicolás Caicedo, hecho que generó fiestas y jolgorio a su llegada en enero de 1826. La primera noche pasó en una sala de la casa del alcalde primero, Juan Crisóstomo, donde hubo francachela frente al retrato de Córdova que solo regresaría a su tierra a liderar la rebelión contra Bolívar, autonombrado dictador, intento en el que fue asesinado por la Legión Británica en El Santuario el 17 de octubre de 1829.