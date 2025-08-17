x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Cobardía de Indepaz? Critican a la entidad por borrar de X una publicación sobre Miguel Uribe Turbay

Tras recibir críticas de voces de la izquierda, la organización suprimió la publicación en la red social. De inmediato los internautas levantaron su voz en señal de protesta.

  • Indepaz retiró de su cuenta de X una publicación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Por eso le llovieron críticas a la entidad. Foto: Colprensa.
    Indepaz retiró de su cuenta de X una publicación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Por eso le llovieron críticas a la entidad. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El país vive momentos de profunda crispación política. Esto quedó claro con la decisión de Indepaz de borrar de su cuenta de X una publicación que tenía una imagen que informaba que Miguel Uribe Turbay era el líder social número 97 asesinado en Colombia durante 2025. El director de la entidad, Leonardo González, afirmó que tal medida se tomó “para proteger la memoria de Miguel y, sobre todo, a su familia”.

Siga leyendo: ¿Desesperado? Petro lleva 21 alocuciones este año: casi dos al mes

De inmediato los internautas, dolidos con lo que consideraron un acto de cobardía de Indepaz, le recordaron a González antiguas publicaciones en sus redes sociales en las que calificaba de “selectivo” el duelo por Uribe Turbay. También recordaron una publicación en la que miembro de Indepaz se quejaba de los apellidos del líder asesinado.

Lea aquí: “Siento muy cerca un pasado al que no quiero regresar”: las frases que dejó Miguel Uribe

En un texto publicado en la página web de Indepaz, en justificación al retiro de la publicación, González afirmó que la memoria no puede ser un escenario de odio. Lo decía por la reacción adversa de usuarios de X por la inclusión de Uribe Turbay en una lista que al día de hoy ya supera las cien víctimas. Por ceder ante la presión de voces de izquierda, usuarios de X cuestionaron la imparcialidad de la entidad.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida