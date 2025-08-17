Así fue el arresto de la influencer Tatiana Martínez en California mientras transmitía en vivo por TikTok

La influencer Tatiana Martínez, reconocida en comunidades migrantes por alertar sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue arrestada el 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California, en medio de una transmisión en vivo por TikTok.
Con más de 30.000 seguidores, Martínez se había destacado por denunciar abusos cometidos por agentes migratorios y compartir en tiempo real los operativos en distintas zonas. Esa labor la convirtió en referente para otros creadores de contenido con enfoque en la defensa de los derechos de los inmigrantes.