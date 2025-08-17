x

Así fue el arresto de la influencer Tatiana Martínez en California mientras transmitía en vivo por TikTok

La creadora de contenido de origen latino fue detenida en Los Ángeles el pasado 15 de agosto durante una transmisión en vivo. Hasta ahora se desconoce dónde permanece bajo custodia.

  • Tatiana Martínez cuenta con más de 30.000 seguidores en Tiktok y se destacaba por denunciar los abusos de los agentes migratorios. Imagen, redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
La influencer Tatiana Martínez, reconocida en comunidades migrantes por alertar sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue arrestada el 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California, en medio de una transmisión en vivo por TikTok.

Con más de 30.000 seguidores, Martínez se había destacado por denunciar abusos cometidos por agentes migratorios y compartir en tiempo real los operativos en distintas zonas. Esa labor la convirtió en referente para otros creadores de contenido con enfoque en la defensa de los derechos de los inmigrantes.

El arresto quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales. En ellos se observa a oficiales de ICE sacándola de su vehículo, un Tesla, mientras ella gritaba que no se resistiría. Sin embargo, los agentes la sujetaron con fuerza, la tiraron al suelo y, en medio del procedimiento, la joven terminó desmayándose. Una ambulancia llegó minutos después y la trasladó a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia.

Testigos también grabaron cómo una grúa retiraba el automóvil de la influencer, mientras los oficiales se la llevaban. Hasta ahora no se conoce en qué centro de detención se encuentra ni los cargos que le serían imputados, lo que ha generado preocupación sobre un eventual proceso de deportación.

El caso encendió el debate sobre la libertad de expresión de quienes denuncian abusos migratorios en Estados Unidos. Varios influencers advirtieron que la detención podría enviar un mensaje disuasorio a quienes informan sobre operativos de ICE.

Hasta el momento, la agencia federal no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, mientras la familia y seguidores de Tatiana Martínez permanecen a la espera de información clara sobre su situación legal.

