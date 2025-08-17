Así fue el arresto de la influencer Tatiana Martínez en California mientras transmitía en vivo por TikTok

La influencer Tatiana Martínez, reconocida en comunidades migrantes por alertar sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue arrestada el 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California, en medio de una transmisión en vivo por TikTok. Con más de 30.000 seguidores, Martínez se había destacado por denunciar abusos cometidos por agentes migratorios y compartir en tiempo real los operativos en distintas zonas. Esa labor la convirtió en referente para otros creadores de contenido con enfoque en la defensa de los derechos de los inmigrantes.

BREAKING - Tatiana Martinez, an illegal residing in LA who built a career on social media by doxxing ICE agents and directing her followers to harass them and disrupt their arrests, has now been arrested herself. pic.twitter.com/1o9Paq6A1H — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 16, 2025

El arresto quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales. En ellos se observa a oficiales de ICE sacándola de su vehículo, un Tesla, mientras ella gritaba que no se resistiría. Sin embargo, los agentes la sujetaron con fuerza, la tiraron al suelo y, en medio del procedimiento, la joven terminó desmayándose. Una ambulancia llegó minutos después y la trasladó a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia. Testigos también grabaron cómo una grúa retiraba el automóvil de la influencer, mientras los oficiales se la llevaban. Hasta ahora no se conoce en qué centro de detención se encuentra ni los cargos que le serían imputados, lo que ha generado preocupación sobre un eventual proceso de deportación.