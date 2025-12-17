Luego de 50 años de disputas, La Ceja recuperó predio donde funcionaba centro de reclusión del Inpec

El municipio de La Ceja recuperó el predio donde durante cinco décadas operó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de mediana seguridad, un espacio ubicado en zona urbana que vuelve a ser de uso público y que será destinado a proyectos de alto impacto social.
La administración municipal afirmó que la presencia del centro de reclusión generó múltiples afectaciones para la comunidad del sector, relacionadas con problemas de seguridad y convivencia. Reportes ciudadanos y quejas recurrentes daban cuenta de situaciones complejas como consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, motines, intentos de fuga, disparos y actividades asociadas a la prostitución. A esto se sumaba el traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, lo que representaba un riesgo permanente para los habitantes.