El momento en el que le da protagonismo en la historia al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla o a Luis Carlos Galán nunca llega. El capítulo de los magnicidios y las bombas pasa a resumen ejecutivo. El tiempo, unos 20 minutos, fue ocupado por historias apócrifas, mitos, exageraciones mezcladas con alguna verdad. Ya con el afán y las últimas selfies les traduce la frase del ministro de Justicia, Enrique Low Mutra, el hombre que firmó las órdenes de extradición de Escobar, Rodríguez Gacha y los Ochoa y que está grabada en uno de los monolitos: “Me puede temblar la voz, pero no la moral”.

Y por eso decidió tumbar el Mónaco, quizás el principal símbolo usado por quienes han querido vender a la ciudad como una mera locación de un guión de serie de narcos. Y por eso, junto con el nuevo Parque Conmemorativo, la alcaldía saliente, e incluso la entrante de Daniel Quintero, plantearon la posibilidad de crear una gigantesca estrategia para cambiar totalmente el concepto de Medellín y su turismo ante el mundo, con millonarios recursos solicitados a Fontur. Nuevas narrativas, guiones y recorridos. La idea era garantizar que cada guía que orientara la experiencia de los turistas contaran una historia diferente. Era una apuesta ambiciosa.

Pero no ocurrió. O al menos no como en aquel momento esperaban que ocurriera. El narcoturismo no solo sigue vigente en varios puntos de la ciudad, sino que adoptó al Parque de la Inflexión como una parada más en su recorrido ajustado para satisfacer los intereses de los extranjeros que, en buena medida, siguen llegando en busca de la Medellín contada en Narcos o el Patrón del Mal.

Algunos vecinos del barrio Santa María de los Ángeles, con cierto despecho al ver que la demolición del Mónaco no fue suficiente para arrasar con su fantasma, señalan que hay días en los que el lugar se convierte en el rematadero de los narcotoures y entonces abundan el licor, las busetas, carros mal estacionados y la música a alto volumen. No es un problema de todos los días, o al menos así lo evidenciamos esta semana.

Manuel Omar Colorado, residente del vecino edificio Toscano, señala que le han solicitado varias veces a la Alcaldía que haga presencia, que ponga a rodar el famoso plan alrededor del parque conmemorativo o que al menos disponga agentes de movilidad para aliviar el despelote que dice que se arma a veces, pero la respuesta ha sido evasiva.