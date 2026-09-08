Esta es la amenaza de la langostilla roja en Rionegro, Antioquia: erosiona humedales y representa un riesgo para la salud

La presencia de la langostilla roja en los humedales Lotus y Vegas de La Calleja, en Rionegro, vuelve a llamar la atención de las autoridades ambientales. Es una especie exótica invasora. Cornare y la Alcaldía de Rionegro reforzaron el llamado a la comunidad para evitar que este animal sea trasladado a otros cuerpos de agua y para reportar cualquier nuevo avistamiento. Desde septiembre de 2024, Cornare confirmó la presencia de la langostilla roja, también conocida como langostilla de río (Procambarus clarkii), en los humedales de Rionegro, Antioquia. Desde entonces, la autoridad ambiental ha adelantado acciones de conocimiento, monitoreo, prevención y manejo de la especie junto con las comunidades de la zona.

La preocupación está relacionada con la capacidad de la langostilla para colonizar nuevos ambientes y alterar ecosistemas en los que no es nativa. En Colombia puede reproducirse durante todo el año, lo que dificulta las labores de control. Ana María Ceballos, profesional de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, explicó que se trata de una especie exótica porque proviene de Estados Unidos. Es una especie invasora por sus características como alta capacidad reproductiva, rápido crecimiento y facilidad de adaptación.

¿Por qué preocupa la langostilla roja?

Uno de los principales riesgos está en los hábitos excavadores del animal. Sus madrigueras pueden erosionar las orillas de ríos, quebradas, lagos y humedales y modificar las condiciones de estos ecosistemas. También puede competir con especies nativas y depredar otros organismos acuáticos. Su alimentación, que incluye plantas y animales, puede alterar las cadenas tróficas y afectar poblaciones de plantas acuáticas, anfibios, peces y otros invertebrados. La especie también puede generar daños en algunas infraestructuras relacionadas con el agua y afectar actividades agrícolas, de acuerdo con la información entregada por las autoridades. A esto se suma una preocupación sanitaria: la langostilla de río puede actuar como hospedador o vector de algunos agentes infecciosos de importancia para animales e incluso humanos. Entérese: Especies invasoras deambulan sin control: el ‘jumanji’ del Magdalena Medio Por eso, uno de los principales llamados de Cornare es no capturar, consumir ni trasladar la langostilla roja. No es apta para el consumo humano. Al contrario, puede ser un vector de virus, bacterias y parásitos que provocan enfermedades graves. Además, llevarlo a otro río, quebrada, lago o cualquier cuerpo de agua puede facilitar que la especie colonice nuevos lugares y genere otros focos de invasión.

¿Qué hacer si encuentra una langostilla roja?

La recomendación es que, si una persona encuentra una langostilla roja, no la manipule y reporte el avistamiento a Cornare para que la autoridad determine las acciones correspondientes. Los reportes pueden hacerse a través de la línea 546 1616, extensión 292, o del correo cliente@cornare.gov.co.

Una amenaza que se suma a otras especies invasoras

La langostilla roja hace parte de una problemática más amplia en el Oriente antioqueño. Cornare también ha advertido sobre los impactos de otras especies introducidas, como el ojo de poeta, el caracol africano, el retamo espinoso y, claro, los hipopótamos. El reto para las autoridades ambientales está no solo en controlar las poblaciones que ya lograron establecerse, sino también en evitar que nuevas especies sean introducidas o trasladadas por las personas. Por eso, el monitoreo de la comunidad resulta clave. Un reporte temprano puede permitir identificar nuevos focos y actuar antes de que la especie se disperse hacia otros ecosistemas. Lea más: ¿Cuáles son las especies invasoras del Valle de Aburrá? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas