Las caras nuevas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

A las 7 de la noche del próximo 8 de marzo, cuando haya terminado el preconteo de las elecciones legislativas, la bancada antioqueña en la Cámara (17 congresistas) se verá, al menos en los nombres y en las fotos, bastante diferente a la actual.
Si bien los partidos de derecha y tradicionales como el Centro Democrático o el Conservador seguramente seguirán teniendo la mayoría de los electores, de todos los sectores políticos han incluido a candidatas y candidatos jóvenes, con reconocimiento en el ámbito local, experiencia en las tras bambalinas del sector público y, eso sí, un registro impecable en redes sociales.
Sin embargo, salvo casos excepcionales, convertir los likes y los seguidores en votos es seguramente el engagement más difícil de conseguir.