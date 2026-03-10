De ayudar a su madre en el trabajo doméstico a crear startup paisa de limpieza que factura más de $2.000 millones

La historia de la startup Limpiafy comenzó con una experiencia personal. Mariano Ortega, emprendedor antioqueño de 34 años, creció viendo el trabajo de su madre, Margarita Ramírez, quien llegó a Medellín a los 14 años desde el Bajo Cauca antioqueño para emplearse como trabajadora doméstica interna en una casa de familia en 1977.
El trabajo de su madre y el contexto en el que creció fue fundamental para que Ortega más tarde decidiera emprender en el sector de limpieza y crear la primera empresa de base tecnológica del sector CareTech en Colombia. Hoy factura más de 2.000 millones de pesos anuales y ha formalizado más de 3.000 trabajadoras domésticas en Colombia.
El objetivo, además de hacer empresa, es mejorar las condiciones laborales de estas mujeres: “Como hijo de empleada doméstica, evidencié de cerca la vulnerabilidad y las carencias que enfrentan estas mujeres día a día. Esa situación fue mi inspiración para salir adelante”, comentó Ortega.
El proyecto de Mariano empezó a tomar forma en 2012, con una máquina de lavado a presión, comenzó ofreciendo servicios de limpieza a locales comerciales, cafeterías y establecimientos. En ese momento él mismo buscaba los clientes y luego realizaba los trabajos.
Y aunque no fue nada fácil, con el paso del tiempo, el emprendimiento evolucionó hasta convertirse en una plataforma tecnológica dedicada a conectar servicios de limpieza doméstica con usuarios, pero bajo un modelo que prioriza la formalización laboral.