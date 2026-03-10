De ayudar a su madre en el trabajo doméstico a crear startup paisa de limpieza que factura más de $2.000 millones

La historia de la startup Limpiafy comenzó con una experiencia personal. Mariano Ortega, emprendedor antioqueño de 34 años, creció viendo el trabajo de su madre, Margarita Ramírez, quien llegó a Medellín a los 14 años desde el Bajo Cauca antioqueño para emplearse como trabajadora doméstica interna en una casa de familia en 1977. El trabajo de su madre y el contexto en el que creció fue fundamental para que Ortega más tarde decidiera emprender en el sector de limpieza y crear la primera empresa de base tecnológica del sector CareTech en Colombia. Hoy factura más de 2.000 millones de pesos anuales y ha formalizado más de 3.000 trabajadoras domésticas en Colombia. El objetivo, además de hacer empresa, es mejorar las condiciones laborales de estas mujeres: “Como hijo de empleada doméstica, evidencié de cerca la vulnerabilidad y las carencias que enfrentan estas mujeres día a día. Esa situación fue mi inspiración para salir adelante”, comentó Ortega. El proyecto de Mariano empezó a tomar forma en 2012, con una máquina de lavado a presión, comenzó ofreciendo servicios de limpieza a locales comerciales, cafeterías y establecimientos. En ese momento él mismo buscaba los clientes y luego realizaba los trabajos. Entérese: “Chaquiro”, el man que pegó el negocio de los ahumadores en Colombia: esta es su historia Y aunque no fue nada fácil, con el paso del tiempo, el emprendimiento evolucionó hasta convertirse en una plataforma tecnológica dedicada a conectar servicios de limpieza doméstica con usuarios, pero bajo un modelo que prioriza la formalización laboral.

¿Cómo funciona la plataforma que formaliza el trabajo doméstico?

Limpiafy opera como una startup que contrata directamente a las trabajadoras domésticas y luego ofrece sus servicios a hogares, empresas y edificios bajo un esquema de servicios por días. En este modelo, el usuario paga por el servicio de limpieza y la empresa se encarga de toda la gestión laboral. Esto incluye el pago de seguridad social, prestaciones, supervisión del trabajo y reemplazos cuando es necesario.

La plataforma Limpiafy ya opera en más de 40 ciudades de Colombia y ha ejecutado más de 60.000 servicios de limpieza para hogares y empresas. FOTO LIMPIAFY.

Según Ortega, el objetivo es resolver uno de los principales problemas del sector: la informalidad. En Colombia, el servicio doméstico emplea a más de 700.000 personas, de las cuales aproximadamente el 98 % son mujeres. Sin embargo, menos del 23 % cotizan a pensión y apenas dos de cada diez reciben prima de servicios, de acuerdo con cifras gubernamentales. Además, cerca del 60 % de dichas trabajadoras ganan menos de un salario mínimo, lo que dificulta su calidad de vida. El modelo también busca ofrecer condiciones más estables para las trabajadoras. Aunque en el mercado informal una persona puede recibir máximo $100.000 por día sin prestaciones y garantías laborales, en la plataforma el pago puede ser de alrededor de $80.000 diarios, pero con seguridad social y beneficios laborales. Todo el esquema opera bajo el Decreto 2616 de 2013, que regula el trabajo doméstico por días en Colombia.

Limpiafy: una empresa consolidada

Tras 13 años en el mercado, Limpiafy se ha consolidado como una plataforma con presencia nacional: opera actualmente en más de 40 ciudades de Colombia y ha ejecutado más de 60.000 servicios desde su fundación. Sus mercados más relevantes son Medellín, Bogotá, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá, así como ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. En total, la plataforma cuenta con cerca de 670 usuarios registrados y genera alrededor de 90 empleos directos. Además, la compañía ha beneficiado a más de 3.000 trabajadoras domésticas mediante procesos de capacitación, vinculación laboral y acceso a seguridad social. La empresa también implementa protocolos de seguridad para garantizar la confiabilidad de los servicios. Entre ellos se incluye la verificación de antecedentes y experiencia laboral de cada trabajadora en bases de datos nacionales e internacionales.

Limpiafy asegura ser la primera startup del sector CareTech

En 2023 la compañía inició un proceso de transformación digital para convertirse formalmente en una empresa de base tecnológica. Ortega explicó que este proceso tomó cerca de dos años y requirió cambios tanto en tecnología como en la estructura del equipo y la forma de tomar decisiones dentro de la organización. Para financiar esta transformación, el emprendedor invirtió alrededor de 300.000 dólares provenientes de ahorros personales y de la liquidación de algunas inversiones en bienes raíces. “Tuve la oportunidad de retirarme, pero decidí apostar nuevamente por la empresa y hacer la transformación digital”, afirmó.

El fundador aseguró que pasaron a ser la primera startup del sector CareTech. Según explicó, esta categoría combina tecnología con la economía del cuidado, que incluye actividades como limpieza del hogar, cuidado de adultos mayores, niñeras y servicios de apoyo doméstico. Dentro de su portafolio, la empresa ha desarrollado perfiles especializados como “gerontodoméstico”, “niñerodoméstico” y cuidado de mascotas. Estos servicios combinan tareas del hogar con acompañamiento a adultos mayores, niños o animales.

Un negocio de $2.000 millones

Durante el último año, la compañía registró ingresos por 523.000 dólares, equivalentes a cerca de $2.092 millones. Para 2026, la meta es duplicar el tamaño del negocio. En un escenario optimista, la empresa espera alcanzar ingresos por un millón de dólares hacia octubre y cerrar el año con una cifra cercana a US$1,1 millones.