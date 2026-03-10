Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá

Lo único que faltaría para emitir una orden de captura en contra del presunto agresor es que s e le termine de entregar todo el material probatorio del caso a la Fiscalía General de la Nación , y así pueda configurarse su detención.

Según el General Henry Bello, Comandante de la Policía Metropolitana, la joven de 25 años de edad habría sido atacada por su expareja sentimental, al parecer, en medio de una escena de celos. Este sujeto sería el responsable de su muerte, y de acuerdo con el vocero máximo de la autoridad en el Valle de Aburrá, ya fue identificado.

Desde ese momento las autoridades, en cabeza de la Sijín de la Policía, iniciaron con la investigación para dar con el responsable de tal atrocidad, y a su vez, determinar las razones que motivaron el crimen; las labores ya arrojaron los primeros resultados.

Cientos de Bellanitas están consternados por el asesinato de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña el pasado miércoles 4 de marzo en el barrio Villa Linda de Bello , cuando fue hallada muerta, en su propia casa, por un familiar.

Yulieth Tatiana había llegado desde el departamento de Chocó hace algunos años para buscar trabajo en el Valle de Aburrá en el área de la salud, ya que había estudiado para ser enfermera. Después de varios meses de búsqueda, finalmente logró una vacante en uno de los centros asistenciales de la capital antioqueña.

El otro hecho, que dejó como víctima fatal a Manuela García Pinilla de 25 años, ocurrió a eso de las 4:30 de la mañana del pasado lunes 9 de marzo en la carrera 48 con la calle 87, en el barrio La Piñuela, comuna 4 Aranjuez y nororiente de Medellín, donde desde la tarde del domingo varias personas estarían consumiendo licor y otras sustancias.

De acuerdo con la Policía, todo empezó por una discusión de un hombre con su expareja.

“Después de todas las labores de recolección de la información, manejo del lugar de los hechos, entrevistas y testimonios, se tiene claridad de que había una expareja, la cual sostiene unas discusiones; luego, el sujeto con un arma de fuego arremete contra las amigas de la expareja, terminando en un resultado fatal: una de ellas murió y la otra resultó herida”, precisó el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Manuela, por las múltiples lesiones que sufrió, fue intervenida por el personal médico, pero pese a los esfuerzos, esta mujer falleció en este centro asistencial.

La otra mujer lesionada en este tiroteo sufrió una lesión en el tórax, la cual fue intervenida con prontitud y en el transcurso de la mañana de este lunes fue dada de alta.

A su vez, el coronel Sierra señaló que el presunto responsable de este crimen también está plenamente identificado y que la orden de captura se emitirá en los próximos días.