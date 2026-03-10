Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá

Cientos de Bellanitas están consternados por el asesinato de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña el pasado miércoles 4 de marzo en el barrio Villa Linda de Bello, cuando fue hallada muerta, en su propia casa, por un familiar.
Desde ese momento las autoridades, en cabeza de la Sijín de la Policía, iniciaron con la investigación para dar con el responsable de tal atrocidad, y a su vez, determinar las razones que motivaron el crimen; las labores ya arrojaron los primeros resultados.
Según el General Henry Bello, Comandante de la Policía Metropolitana, la joven de 25 años de edad habría sido atacada por su expareja sentimental, al parecer, en medio de una escena de celos. Este sujeto sería el responsable de su muerte, y de acuerdo con el vocero máximo de la autoridad en el Valle de Aburrá, ya fue identificado.
Lo único que faltaría para emitir una orden de captura en contra del presunto agresor es que se le termine de entregar todo el material probatorio del caso a la Fiscalía General de la Nación, y así pueda configurarse su detención.