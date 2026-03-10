De accidente a doble homicidio: el caso de asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Lo que en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 parecía un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá terminó convirtiéndose, meses después, en un caso judicial por doble homicidio que hoy sacude a la capital.
El hecho ocurrió en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá, cerca del Jardín Botánico. En ese momento, organismos de socorro encontraron un vehículo subido a un separador vial y chocado contra un árbol. Dentro del carro había tres personas: una mujer y su bebé de 10 meses sin signos vitales, y un hombre inconsciente en el asiento del copiloto.