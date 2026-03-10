De accidente a doble homicidio: el caso de asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Lo que en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 parecía un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá terminó convirtiéndose, meses después, en un caso judicial por doble homicidio que hoy sacude a la capital. El hecho ocurrió en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá, cerca del Jardín Botánico. En ese momento, organismos de socorro encontraron un vehículo subido a un separador vial y chocado contra un árbol. Dentro del carro había tres personas: una mujer y su bebé de 10 meses sin signos vitales, y un hombre inconsciente en el asiento del copiloto.

¿Cuáles fueron las evidencias que cambiaron la historia y revelaron un doble homicidio?

Según la Fiscalía General de la Nación, las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal revelaron inconsistencias con la versión del accidente. El ente investigador indicó que los cuerpos de las víctimas presentaban heridas que no correspondían con un siniestro vial. Los análisis forenses determinaron que la mujer tenía una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante. En el caso del bebé, los expertos hallaron lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como “zarandeo”, que habría ocurrido antes del supuesto choque. A partir de estos hallazgos, la Fiscalía señaló que la muerte de la mujer y del menor no fue producto de un accidente, sino de un doble homicidio.

De accidente a doble homicidio: el caso de una mujer y su bebé en Bogotá.Foto: Fiscalía General de la Nación

“Las actividades investigativas adelantadas por la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, en lo que inicialmente se consideró como un accidente de tránsito ocurrido el 12 de diciembre del 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor”, explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial. Lea también: Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá De acuerdo con la investigación, el hombre, identificado como Hugo Fernando Silva Soto, habría recogido a la mujer, quien era su expareja, y posteriormente se trasladaron al sector de Villa Luz para recoger al bebé. Las pruebas recopiladas, entre ellas videos de cámaras de seguridad y muestras biológicas encontradas dentro del vehículo, permitieron reconstruir parte de la secuencia.

Según la Fiscalía, cuando la mujer se percató de que el niño estaba muerto reclamó airadamente, momento en el que el hombre presuntamente la atacó con un cuchillo. Después, con el objetivo de desviar la atención de las autoridades, habría limpiado el vehículo, retirado elementos que lo comprometían y provocado el choque contra el árbol para simular un accidente.

La investigación también señala que acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba y luego se ubicó en el puesto del copiloto con algunas lesiones para esperar la llegada de los organismos de emergencia. Entérese: En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa Tras recopilar las pruebas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Silva Soto los delitos de homicidio y feminicidio agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.