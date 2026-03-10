x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pueblito Paisa estrena nuevas rutas turísticas en Medellín: así puede hacer el recorrido

Los recorridos se realizan de lunes a domingo, en español e inglés.

  • Algunas personas haciendo uno de los nuevos recorridos turísticos en el Pueblito Paisa. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Algunas personas haciendo uno de los nuevos recorridos turísticos en el Pueblito Paisa. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El pasado 3 de marzo, el emblemático Pueblito Paisa de Medellín cumplió 48 años. A razón de esto se inauguraron dos nuevas rutas turísticas para locales, nacionales e internacionales, en español y en inglés, para no sólo recorrer este corazón de la ciudad sino también con el objetivo de identificar y sentir la historia vívida de Antioquia.

Lea más: El cacique que desafío a los españoles ‘revivió’ en el Cerro Nutibara

La primera se bautizó con el nombre de “Pueblito Paisa: interpretación cultural”, la cual consiste en una experiencia pedagógica que posibilita comprender la identidad paisa por medio de la arquitectura, las tradiciones, costumbres y gastronomía.

La otra se denominó “Sendero de las Esculturas: arte y territorio”, donde se expone el Cerro Nutibara como una especie de museo abierto con diez obras de artistas propios y extranjeros; una mezcla de arte contemporáneo con paisajes urbanos.

“La invitación es para que vengan a este patrimonio turístico natural y cultural de la ciudad porque Medellín está mejorando”, dijo Julián Alzate Cárdenas, director ejecutivo (e) de la Corporación Arví.

Entérese: Cuando el país se enredó en la Guerra de los Mil Días, Medellín creó la Sociedad de Mejoras Públicas

Ambos recorridos pueden realizarse de lunes a domingo por un valor de $4.000 que incluye el ascenso y descenso al Cerro Nutibara en vehículos tipo van.

“El Pueblito Paisa está lleno de anécdotas que lo convierten en un lugar maravilloso. Las puertas, balcones y ventanas que enmarcan la plaza central son originales y fueron traídas del antiguo municipio de El Peñol, antes de ser inundado para la construcción de la represa de Guatapé. Y la capilla es una réplica, a menor escala, de la Basílica Menor o Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el Parque Berrío, en el Centro de Medellín”, dijo la administración municipal a través de un comunicado.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida