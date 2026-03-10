Pueblito Paisa estrena nuevas rutas turísticas en Medellín: así puede hacer el recorrido

El pasado 3 de marzo, el emblemático Pueblito Paisa de Medellín cumplió 48 años. A razón de esto se inauguraron dos nuevas rutas turísticas para locales, nacionales e internacionales, en español y en inglés, para no sólo recorrer este corazón de la ciudad sino también con el objetivo de identificar y sentir la historia vívida de Antioquia.
Lea más: El cacique que desafío a los españoles ‘revivió’ en el Cerro Nutibara
La primera se bautizó con el nombre de “Pueblito Paisa: interpretación cultural”, la cual consiste en una experiencia pedagógica que posibilita comprender la identidad paisa por medio de la arquitectura, las tradiciones, costumbres y gastronomía.