“Es una medida arbitraria, injusta e inoportuna”: gobernador Gaviria rechaza intervención de Savia Salud

Reprochado que la administración departamental se enteró de la medida por medios de comunicación y que aún no ha sido notificado oficialmente de la misma, el gobernador señaló a la Supersalud de faltar a la verdad y desconocer el trabajo que esa aseguradora ha venido realizando para salir de su crisis.

Sobre los plazos, el mandatario regional señaló que la misma se produjo casi un mes y medio antes del vencimiento de la última prórroga de la medida de vigilancia especial que cobijaba a la EPS.

Tal como lo informó aquel 27 de enero la Supersalud, dicha prórroga tenía validez hasta el 28 de julio de 2023.

Sobre la justificación de la intervención, Gaviria planteó que la Supersalud estaría usando términos contradictorios, ya que mientras en enero pasado había justificado su prórroga señalando que la EPS había mejorado en varios de sus indicadores, en su decisión de este viernes negó esa mejoría.

“Los fundamentos de la decisión son contradictorios, porque se dice que no se ha avanzado y mejorado en Savia Salud desde la medida de vigilancia que tiene la EPS desde hace 6 años, pero de los 19 indicadores fénix (indicadores básicos con los que se mide el desempeño de las EPS) en 2018 Savia no cumplía 10 y cumplía 9, pero hoy, a mayo de 2023, Savia cumple 14 y no cumple 5”, argumentó.

“Se dice que hay fallas graves de los más de 1,6 millones de afiliados. Eso es falso. Puede que haya fallas con algunos de los afiliados, lo cual sucede con todas las EPS del país y con todos los servicios de salud en el mundo, pero pareciera enviarse el mensaje a la opinión pública de que ha habido fallas en la atención de la totalidad de los afiliados de Savia Salud. Eso es totalmente falso”, añadió Gaviria.