x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Remesas a Colombia rompen récord: superan US$6.400 millones en primer semestre, con un alza de 13,9%

Colombia recibió más de US$6.400 millones en remesas en seis meses, impulsadas por Estados Unidos y la digitalización, alcanzando una proyección récord del PIB.

  • Las proyecciones apuntan a que en todo 2025 las remesas podrían representar cerca del 3% del PIB. FOTO: Colprensa.
    Las proyecciones apuntan a que en todo 2025 las remesas podrían representar cerca del 3% del PIB. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Entre enero y junio de 2025, Colombia recibió más de US$6.400 millones en remesas, lo que representa un crecimiento del 13,9% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el reporte del Banco de la República.

Este flujo, que ya es histórico, no solo impulsa el sostenimiento de millones de hogares, sino que también fortalece la inclusión financiera.

Solo en junio ingresaron US$1.084 millones, y las proyecciones apuntan a que en todo 2025 las remesas podrían representar cerca del 3% del PIB. En 2024, su participación fue del 2,8%, lo que anticipa un cierre de año sin precedentes.

Puede leer más: Remesas ya igualan al petróleo en generación de ingresos y divisas para Colombia

Estados Unidos, España y Chile lideran el envío de remesas

Estados Unidos se mantiene como el principal origen de las remesas hacia Colombia, seguido por España, Chile y Reino Unido.

Sin embargo, este semestre llamó la atención el caso de Venezuela, desde donde llegaron US$16,9 millones, un 34% más que en 2024. Este repunte se atribuye a la migración inversa y al fortalecimiento de los lazos familiares entre ambos países.

Tres departamentos concentran más del 58% de estos recursos: Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.

El dinero se destina principalmente a alimentación, salud, educación y vivienda, gastos esenciales que reflejan la importancia de las remesas como red de apoyo económico.

Siga leyendo: ¿Se afectará la plata que le envían desde EE. UU.? Así funciona el impuesto a las remesas de Trump

Solo en junio ingresaron US$1.084 millones por remesas a Colombia.
Solo en junio ingresaron US$1.084 millones por remesas a Colombia.

Impacto social: millones de hogares dependen de las remesas

Se estima que el 18% de los hogares colombianos recibe remesas, beneficiando a más de 9 millones de personas, según le Banco de la República.

La mayoría de los envíos llegan a mujeres entre 40 y 65 años en zonas urbanas, quienes administran los recursos para cubrir necesidades básicas.

Uno de los cambios más relevantes en la última década ha sido la digitalización de los envíos. En 2024, el 54% de las remesas ingresó directamente a cuentas bancarias, lo que ha reducido barreras geográficas, promovido la inclusión financiera y facilitado el acceso a servicios formales.

Conozca más: Se perderían 300 millones de dólares en Colombia por impuesto a las remesas de Trump

Para Juan Sebastián González, director de Remesas de Banco Unión, en Forbes, estos flujos de dinero reflejan la confianza de los colombianos en el exterior y se han consolidado como un pilar económico que fortalece el bienestar de millones de familias y fomenta la cohesión social.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida