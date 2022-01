Las firmas para revocar a Quintero sí son válidas: Registrador

Entre los factores que pudieron incidir para que la cifra de quemados por pólvora haya tenido indicadores tan elevados, la Secretaría de Salud, en un primer análisis, sostiene que tras lo ocurrido en 2020, cuando la cuarentena restringió los festejos, en esta temporada las personas sintieron más libertad para celebrar y desfogarse de lo que no pudieron hacer en la Navidad pasada. “Se conjugaron varias cosas: una fue la percepción del riesgo, las personas piensan que no hay consecuencias con un uso irresponsable de pólvora, la discapacidad que genera y hasta muertes, que aunque no las tuvimos sí hubo 7 personas amputadas. No hay cultura del autocuidado y faltó corresponsabilidad, el control es difícil, hay fabricación, transporte y venta, aunque los alcaldes de 90 municipios expidieron decretos de prohibición, la vigilancia para el cumplimiento no es la adecuada. Y aún hay muchas familias que la fabrican y viven de ella, habría que buscar opciones para que estas personas se dediquen a otra cosa”, afirma la subsecretaria Natalia Montoya.