“Madre, tengo hambre”, “mi señora, mi hijo está enfermo. Tiene diarrea”, “madre, ya no quiero cruzar, ayúdeme a regresar a mi país”, “Llegamos hoy y no hemos comido nada”, “Estoy triste, ¿usted me aconseja?”, son las súplicas de los migrantes al paso de las mujeres religiosas.

“Cuando salí de mi casa en Táchira empaqué dos pares de panela y un bocadillo. Eso fue todo”, recordó Juan Pablo y añadió: “Esa comida no me duró nada y mi pensamiento era que me iba a rendir todo el viaje. Gracias a Dios he dado con personas buenas que me brindan la mano”.

Juan Pablo tiene 18 años y salió de Venezuela por temor a ser reclutado por una de las bandas criminales que opera en la frontera. Desde que está en Necoclí presta atención al paso de las monjas por la playa.

“Nuestras jornadas empiezan todos los días a las 9:00 de la mañana, vamos a comprar los alimentos y nos trasladamos hasta la cocina para iniciar con la preparación”, recordó la hermana Gloria.

Las religiosas se dividen las tareas. Mientras unas pican verduras y sazonan carnes en la cocina, otras van a la playa a buscar a los migrantes hambrientos. Los escuchan.

“Hacemos también un acompañamiento espiritual, muchos migrantes vienen y abren sus corazones para contar sus realidades. De esa manera descubrimos sus necesidades y empezamos a gestionar con otras organizaciones”, señaló la hermana Diana.