Un combo de Aranjuez habría puesto buses para “tarimazo” de Petro en Medellín: Fiscalía

Uno de los combos delincuenciales más peligrosos de Medellín habría dispuesto buses para transportar manifestantes al “tarimazo” que montó en junio pasado el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra. Aunque el tema venía pasando de agache, fue en una audiencia judicial contra diez presuntos integrantes del grupo Los del Alto, cuya principal zona de influencia se sitúa en el barrio Aranjuez, donde salió a relucir. La Fiscalía aseguró tener indicios de que dicho grupo habría facilitado el transporte para que la comunidad asistiera al evento, en el que el Presidente compartió tarima con los líderes de las grupos armados y del narcotráfico del Valle de Aburrá. Le puede interesar: Petro reconoció ante el Congreso que su gobierno no ha logrado la paz total que prometió En dichas audiencias también trascendió que ese mismo día los integrantes de esa estructura criminal habrían celebrado el evento con una fiesta en Aranjuez. De acuerdo con información de inteligencia, esta agrupación tiene además estrechos lazos que la unen a los principales miembros de la mesa de Paz de Itagüí y es una pieza clave en el funcionamiento del grupo delincuencial organizado (GDO) La Terraza.

Las claves del caso

Durante más de dos años, las autoridades vienen siguiéndole la pista a Los del Alto. Afianzada en el barrio Aranjuez, esta estructura no solo es una de las de mayor poderío en la ciudad, sino uno de los ejes clave de las operaciones de La Terraza. De acuerdo con las autoridades, la zona de influencia de Los del Alto se extiende incluso por países como Perú, México, Brasil y Guatemala y en Medellín forjó un imperio criminal a base de extorsiones a empresas, parqueaderos, venteros informales y hasta proyectos constructivos. Lea también: Dragoneante del Inpec denunció atentado en su contra por señalamientos de filtrar información del “tarimazo” En una redada sorpresa ocurrida durante la madrugada del pasado 29 de julio, un grupo de agentes del Gaula de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación capturaron a diez personas señaladas de pertenecer a esa agrupación. Además de permitir la incautación de más de $212 millones en efectivo, 1.339 dólares, joyas, carros y motos, la redada sirvió para poner tras las rejas a tres hombres señalados de ser los cabecillas y una mujer que se presume prestaría su nombre para legalizar bienes adquiridos presuntamente con recursos de origen ilícito. El comienzo de las pesquisas para ese golpe se remonta a febrero de 2023, fecha en la que inició una investigación penal con la que se buscaba esclarecer múltiples cobros extorsivos en Aranjuez.

Desde entonces, Los del Alto era identificado por las autoridades como uno de los pesos pesados en los llamados préstamos “gota a gota” o “pagadiario” en el nororiente de Medellín, que consisten en el cobro de cuotas diarias para cubrir préstamos clandestinos. Dichos pagos habitualmente suelen tornarse abusivos y muy superiores a la deuda inicial, derivando en amenazas y episodios violentos. Uno de los casos más graves que llegó a oídos de las autoridades fue el de un hombre que había adquirido una deuda por cerca de $750 millones con ese grupo, que luego ascendió a más de $1.500 millones. Siga leyendo: “Petro nos pone la lápida”: alcalde Gutiérrez y gobernador Rendón reaccionan a traslado de capos a La Alpujarra para evento con el presidente Petro Con la amenaza de atentar contra su vida, la agrupación intimidó al hombre en octubre de 2021 para que entregara un apartamento en La América, le exigió un pago de $150 millones y también se quedó con un parqueadero de una allegada suya. Buscando esclarecer ese y otros casos, comenzaron entonces a armar el rompecabezas del grupo y las personas que estarían involucradas en las extorsiones. En esas pesquisas, los investigadores encontraron por ejemplo múltiples alusiones a un hombre identificado en el bajo mundo como El Saya, cuyo alias era empleado en llamadas telefónicas en las que se proferían amenazas. En dichas comunicaciones, también habrían salido a flote menciones a otros alias como Pichi Gordo y Douglas, cuyos nombres eran mencionados para intimidar a las víctimas, a las que se les decía que sus deudas eran con ellos, para que así pagaran.