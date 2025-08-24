Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año

En la década de los 80, Pablo Escobar construyó Tranquilandia, un extenso territorio para producir cocaína ubicado entre Caquetá y Meta, a más de 900 kilómetros de Medellín. Ahora los grupos criminales prefieren tener los centros de producción de drogas lo más cerca posible y eso lo dejan en evidencia los operativos, en los que desde julio del año pasado se han encontrado 13 laboratorios de drogas en zonas ubicadas a menos de dos horas de la capital antioqueña.
De acuerdo con el Ejército y la Policía, los laboratorios para procesar cocaína y otros estupefacientes se han encontrado principalmente en veredas de Girardota y Barbosa, donde han hallado cinco de estos, algunos del Clan del Golfo y otros de bandas del Valle de Aburrá.
El hallazgo más reciente se produjo en la vereda La Mata, de Girardota, a 40 minutos de Medellín, en el que encontraron un centro de producción de pequeñas dimensiones y con capacidad para elaborar hasta una tonelada de cocaína a la semana.