Estas son las razones por las que Medellín y el Valle de Aburrá no tienen una cobertura del 100% en el servicio de acueducto

En pleno siglo XXI en Medellín y su área metropolitana todavía hay zonas que no están conectadas a la red de acueducto de EPM.
Pese a que la ciudad se precia de tener uno de los sistemas de servicios públicos más modernos y de mejor calidad en el país, en múltiples barrios acceder al agua potable es todavía un lejano privilegio.
En un territorio en permanente crecimiento, las variables que explican ese fenómeno son múltiples y abarcan asuntos que pasan por la historia urbana del Valle de Aburrá y los retos técnicos y financieros que todavía siguen implicando ampliar una red que demanda cuantiosas inversiones.
Aunque en un horizonte de diez años EPM se embarcó en una ambiciosa cruzada para universalizar los servicios públicos en la capital antioqueña, según anticipó recientemente el gerente de la entidad, John Maya Salazar, durante un debate de control político en el Concejo, tan solo en un plazo de 20 años la entidad ya tiene prevista una inversión de por lo menos $12,8 billones solamente en sus redes de acueducto y alcantarillado, incluyendo labores de mejoramiento y de expansión.