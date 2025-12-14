Rector del T. de A. quiere reelegirse, pero siembran dudas sobre sus estudios

Aunque los pasillos del Tecnológico de Antioquia se sienten fríos por la ausencia de estudiantes que salieron de vacaciones desde el pasado 23 de noviembre, lo que sí está candente es la puja por la elección de rector, plaza que se debe definir mañana martes 16 de diciembre.
En la contienda permanecen nueve aspirantes vigentes, ya que dos más resultaron “descabezados” por no cumplir requisitos de experiencia en labores administrativas y docentes. Entre los postulantes siguen el actual rector, Leonardo García, así como Elimeleth Asprilla, Yuliana Gómez, Luis Gonzaga Martínez, Beatriz Eugenia Muñoz, Olga Patricia Ramirez, Carlos Alberto Restrepo, Fabio Alberto Vargas y Fredy Alonso Vélez.
Tras escuchar las propuestas de todos y revisar sus hojas de vida, la determinación sobre quién será el ungido por los próximos cuatro años la tomaría el Consejo Superior Universitario.
En ese órgano directivo hay nueve votos: de los estudiantes, egresados, profesores, funcionarios administrativos, exrectores, del sector productivo, un representante del Ministro de Educación y otro del Presidente de la República, así como el voto del gobernador de Antioquia.
Uno de los ruidos que ya se ha sentido en la contienda desde hace varios meses es que, con el poder que tiene por estar ejerciendo ahora, García ya tendría inclinada la balanza en su favor, pues contaría con los primeros cuatro apoyos y habría mucha posibilidad de obtener el quinto, el de los exrectores.
En septiembre pasado, el Mineducación ordenó una investigación tras las denuncias acerca de que en las elecciones para representante estudiantil ante el CSU se habrían empleado buses de la institución para traer de Amalfi a Medellín a alumnos a que votaran por la plancha favorable al rector García. También circularon audios acerca de ofrecimientos de mercados, refrigerios y hasta de una rumba de alto voltaje para celebrar. “Igual pasó con los egresados, que colocaron buses que llegaron de Amalfi y Anorí”, dijo una fuente.
Incluso sostienen que García habría dilatado la elección para cuando el TdeA estuviera cerrado y así evitar posibles reacciones adversas.