x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Avión que cubría ruta San Andrés - Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó posible tragedia

Pasajeros de la aerolínea Satena vivieron un susto cuando las condiciones climáticas impidieron que la aeronave aterrizara en el aeropuerto El Embrujo.

  • En videos quedó registrado cuando un avión no pudo aterrizar en el aeropuerto El Embrujo por fuertes vientos. Foto: Captura de video redes sociales
    En videos quedó registrado cuando un avión no pudo aterrizar en el aeropuerto El Embrujo por fuertes vientos. Foto: Captura de video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Un vuelo de la aerolínea Satena se disponía a aterrizar en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, sin embargo, por cuestiones climáticas, no pudo hacerlo. Una maniobra del piloto evitó una tragedia.

El hecho quedó registrado en videos grabados por testigos y se viralizó a través de las redes sociales muestra cómo un avión que se aproximaba a la pista de aterrizaje se alcanza a balancear fuertemente en el aire.

Lea también: Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

Tras la intensidad del viento que sacudió la aeronave, esta no pudo completar el aterrizaje. De hecho, una maniobra del piloto evitó una colisión con la pista y continuar en el aire de una manera segura.

Sobre el impactante hecho, la aerolínea Satena emitió un comunicado explicando lo sucedido, además de un detalle sobre sus operaciones en esta zona del país.

La aerolínea aclaró que las imágenes corresponden a un vuelo realizado el lunes 2 de febrero de la ruta San Andrés - Providencia. La aeronave hizo una maniobra llamada go - around o de sobrepaso en la aproximación a la pista de El Embrujo.

La maniobra, según Satena, se hizo “conforme a los procedimientos de seguridad establecidos” y es resultado de la pericia de la tripulación “priorizando en todo momento la seguridad operacional”.

Lea también: Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje

Así mismo, la aerolínea enfatizó en que, debido al avance de un frente frío sobre el mar Caribe, en el norte del país se están presentando vientos y ráfagas superiores a los 30 nudos, especialmente en el archipiélago, por lo que se han dado algunas afectaciones operaciones en algunos aeropuertos del litoral Caribe.

Luego de la maniobra, la aeronave ATR-42 retornó al aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y allí aterrizó sin ninguna novedad.

Cabe resaltar que este tipo de ráfagas, así como las fuertes lluvias que se han reportado en varios departamentos de la Costa Atlántica se vienen dando por un frente frío que ha alterado el comportamiento del clima en lo que habitualmente es temporada seca.

Así lo ha explicado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien además ha informado que este fenómeno, aunque se alejará a mitad de esta semana, ocasionará que las alertas sobre el clima se mantengan hasta mediados de febrero.

Siga leyendo: No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

Bloque de preguntas y respuestas

¿El avión de Satena estuvo en peligro?
No. La maniobra realizada es un procedimiento normal de seguridad cuando las condiciones meteorológicas no permiten un aterrizaje seguro.
¿Por qué hay vientos tan fuertes en Providencia?
Por un frente frío que afecta el Caribe colombiano, generando ráfagas superiores a los 30 nudos, según el Ideam.
¿El vuelo aterrizó finalmente?
Sí. La aeronave regresó al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y aterrizó sin novedad.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida