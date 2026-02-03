El peso colombiano se fortalece 13,2% frente al dólar y solo es superado en la región por el peso mexicano

La moneda gringa alcanzó a negociarse este 3 de febrero en un mínimo de $3.590, un precio que no se veía desde el 2021. Si bien, la debilidad del dólar es global, el peso colombiano es la segunda moneda emergente que más se ha revaluado en el último año.

Al cierre de la jornada, el dólar terminó en $3.622,43, registrando una disminución de $5,73 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.628,16.

Durante las negociaciones, la divisa alcanzó un mínimo de $3.590 y un máximo de $3.648, en una sesión en la que se concretaron 1.984 operaciones por un monto total de US$1.331 millones.

Es claro que la divisa estadounidense ha ido cediendo terreno frente a la moneda local. De hecho, según cálculos de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, en los últimos 12 meses el peso colombiano se fortaleció un 13.22% frente al dólar.

Esa revalorización ubica a la moneda local como la más revalorizada, solo por debajo del peso mexicano, que se ha fortalecido un 14.38% en el último año.