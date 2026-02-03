x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El peso colombiano se fortalece 13,2% frente al dólar y solo es superado en la región por el peso mexicano

El dólar tocó mínimos no vistos desde 2021, mientras el peso colombiano se consolida como una de las monedas emergentes más fuertes en el último año.

  • El peso colombiano es la segunda moneda más revaluada de América Latina. FOTO GETTY.
    El peso colombiano es la segunda moneda más revaluada de América Latina. FOTO GETTY.
  • El dólar alcanzo mínimos del 2021. FOTO EL COLOMBIANO.
    El dólar alcanzo mínimos del 2021. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

La moneda gringa alcanzó a negociarse este 3 de febrero en un mínimo de $3.590, un precio que no se veía desde el 2021. Si bien, la debilidad del dólar es global, el peso colombiano es la segunda moneda emergente que más se ha revaluado en el último año.

Al cierre de la jornada, el dólar terminó en $3.622,43, registrando una disminución de $5,73 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.628,16.

Durante las negociaciones, la divisa alcanzó un mínimo de $3.590 y un máximo de $3.648, en una sesión en la que se concretaron 1.984 operaciones por un monto total de US$1.331 millones.

Le puede gustar: Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Es claro que la divisa estadounidense ha ido cediendo terreno frente a la moneda local. De hecho, según cálculos de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, en los últimos 12 meses el peso colombiano se fortaleció un 13.22% frente al dólar.

Esa revalorización ubica a la moneda local como la más revalorizada, solo por debajo del peso mexicano, que se ha fortalecido un 14.38% en el último año.

¿El dólar seguirá bajando?

Para nosotros, el tipo de cambio continuará muy cerca de los $3.650, aunque anticipamos que la información relativa a las elecciones introduzca algo de volatilidad durante el primer semestre.

Según proyecciones de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, el tipo de cambio continuará muy cerca de los 3.650, aunque anticipamos que la información relativa a las elecciones introduzca algo de volatilidad durante el primer semestre.

¿Por qué está bajando el dolar?

El comportamiento del dólar se explica principalmente por factores internacionales que están impactando no solo al peso colombiano, sino también a otras monedas emergentes.

Así lo señala Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, quien atribuye este fenómeno a los recientes cambios en la orientación de la política monetaria de Estados Unidos y a la incertidumbre económica global.

El dólar alcanzo mínimos del 2021. FOTO EL COLOMBIANO.
El dólar alcanzo mínimos del 2021. FOTO EL COLOMBIANO.

Entre los factores clave menciona las señales de la Reserva Federal, que estaría alineándose con una política de recortes de tasas de interés impulsada por el gobierno de Donald Trump, así como la incertidumbre generada por la política comercial proteccionista y las restricciones migratorias, que han afectado las expectativas de empleo en EE. UU.

En el plano local, el analista destaca el impacto positivo del récord histórico en remesas, que superaron los US$13.000 millones en 2025, además de las recientes operaciones de monetización de deuda del Gobierno.

A esto se suma la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 10,25%, lo que ha incrementado el atractivo de Colombia para la inversión extranjera. “Esto ha hecho que el dólar se devalúe y que el peso tenga una mejor posición”, afirma Chacón, quien estima que, bajo estas condiciones, la cotización de la divisa se mantendría en un rango entre $3.600 y $3.700 en los próximos días.

Entérese: Dólar en Colombia cae de nuevo a mínimos del 2021, con un descenso de $42,22 este 2 de febrero

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el mínimo histórico del dólar en Colombia?
El dólar alcanzó un mínimo de $3.590 el 3 de febrero de 2026, cifra que no se registraba desde 2021.
¿Qué tan fuerte está el peso colombiano?
En los últimos 12 meses, el peso colombiano se fortaleció un 13,22% frente al dólar, siendo la segunda moneda emergente más revalorizada del mundo.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida