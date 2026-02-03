La Casa Museo Otraparte reabre sus puertas: esta es la programación cultural de febrero

Después de estar cerrada entre el 26 y el 30 de enero debido a una jornada de mantenimiento preventivo, este fin de semana la Casa Museo Otraparte reanudó sus actividades y dio a conocer la programación cultural que tendrá durante febrero. Lea: Una Biblioteca, un fondo para Débora Arango y otras novedades del Mamm en su nueva dirección Otraparte, ubicada en Envigado, es uno de los centros culturales más importantes del Valle de Aburrá. El terreno en el que se encuentra la casa-finca, considerada Bien Cultural de Interés Público de la Nación, perteneció al filósofo y escritor Fernando González. Desde la década de los ochenta, este espacio está dedicado a promover su obra y a ser escenario de diferentes eventos culturales abiertos al público. Allí, mes a mes, se realizan presentaciones de libros, proyecciones de películas y conversatorios.

En febrero se llevará a cabo la presentación del libro Decir nosotras, una antología poética de la traductora y poeta Anabel Torres, editada por Sílaba. El evento se realizará este martes a las 7:00 de la noche, con un conversatorio entre la autora y los escritores Lucía Donadío y Juan Mosquera. Este miércoles se proyectará Cada suspiro es un reflejo, de la directora Sofía Calle Correa. La función hace parte de la franja Cine Andariego, en la que también podrá verse No se admiten perros ni italianos, una película de comedia animada que narra la historia de la familia Ughetto, que cruzó los Alpes con la esperanza de encontrar una mejor vida en Francia. Esta cinta se proyectará el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche. Finalmente, el 25 de febrero a las 7:00 de la noche podrá verse en Otraparte Josep, una película animada sobre la vida del dibujante catalán Josep Bartolí, quien debió huir de su natal España durante la época del franquismo.