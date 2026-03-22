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Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón instó a la Fuerza Pública a retomar el control de la zona y detener desmanes que estarían teniendo lugar.

  • Algunos manifestantes estarían intimidando a ambulancias y quemando vehículos en plena vía pública, denunció la Gobernación de Antioquia. FOTO: Captura de video
    Algunos manifestantes estarían intimidando a ambulancias y quemando vehículos en plena vía pública, denunció la Gobernación de Antioquia. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Gobernación de Antioquia expresó este domingo su rechazo ante una serie de presuntos desmanes que estarían teniendo lugar por cuenta del paro minero que ya completa una semana en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y el vecino departamento de Córdoba.

La situación fue denunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que algunos manifestantes estarían intimidando a misiones médicas y quemando vehículos en el marco de las protestas de los últimos días.

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“Siete días completan los bloqueos en el Bajo Cauca, siete días en los que Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos. Mientras el gobierno de Petro negocia sin afán, es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán. El caos le sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad”, expresó el mandatario seccional.

“No puede haber diálogo en medio de bloqueos. Hoy se levantaron de la mesa, pero la vía sigue cerrada. Se tomaron el puente y anuncian que regresarán en 5 días. Hombre, eso es una vergüenza”, agregó.

Este fin de semana, la Gobernación de Antioquia difundió dos videos en los que quedaron captados los que serían excesos por parte de algunos manifestantes.

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Uno de los videos más sensibles fue grabado al interior de una ambulancia que estaba transitando por la troncal a la Costa Atlántica, en la que logra apreciarse a un niño que está siendo trasladado a un centro asistencial.

En el material logra verse cómo uno de los manifestantes se subió al vehículo médico y habría intentado forzar su puerta para entrar.

Al no lograrlo, el sujeto se bajó del vehículo y pocos segundos después aparecieron en escena unos hombres encapuchados que corrieron detrás de la ambulancia por varios metros.

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De igual forma, en otro video difundido por la administración departamental, se ve a manifestantes quemando una moto con gasolina y atravesándola en mitad de la vía.

“Aquí no estamos hablando de pequeños mineros, detrás hay estructuras criminales, es sabido por todos, que se financian con la minería ilegal y mueven miles de millones de pesos. A los mineros ancestrales respeto, escucha y oportunidades, a los criminales toda la fuerza, la autoridad. Y yo sí le pido a la Fiscalía judicializar a quienes promueven estos bloqueos y usan las comunidades como escudo. El señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, espero ya haya llegado a Miami, pero es urgente que usted tome el mando y ordene a la Fuerza Pública un desbloqueo inmediato. Piense en los ciudadanos, no en los amigos del gobierno”, añadió Rendón.

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