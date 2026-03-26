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Ofrecen recompensa de hasta $50 millones por quienes causan desmanes en medio del paro minero en el Bajo Cauca

Desde la Gobernación de Antioquia aseguraron que quienes están atacando con tatucos en esta manifestación son miembros del Clan del Golfo que no tienen que ver con los mineros.

  • En los últimos días se han presentado ataques con tatucos a las autoridades en medio del paro minero en el Bajo Cauca. Ante esto y otros hechos de orden público, desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron recompensa por los responsables. FOTOS: Captura de video
    En los últimos días se han presentado ataques con tatucos a las autoridades en medio del paro minero en el Bajo Cauca. Ante esto y otros hechos de orden público, desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron recompensa por los responsables. FOTOS: Captura de video
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Bajo la premisa de que hace rato los mineros que buscan su formalización están distanciados de las protestas por el paro minero, la Gobernación de Antioquia anunció la oferta de 50 millones de pesos por los responsables de los bloqueos, saqueos y ataques que se han venido presentando en el marco de esta manifestación que ya cumple 11 días en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, expresó que, tras las investigaciones realizadas por la administración departamental, se encontró que la mayoría de las personas que están detrás de los desmanes que se agudizaron desde el pasado lunes se encuentran miembros del Clan del Golfo que delinquen en esta parte del departamento.

“Lo que uno ve es que en las protestas no hay mineros. Eso es una cantidad de gamines que muy seguramente están siendo instrumentalizados por un grupo armado ilegal, que en este caso muy seguramente es el Clan del Golfo”, indicó el funcionario.

Estos desmanes han provocado que todo el corredor de la vía a la Costa Atlántica, a pocos días de comenzar la Semana Santa, no tenga circulación por cuenta de los bloqueos que se han hecho en tres puntos, algunos con tractocamiones y otros con el derribo de árboles.

Entérese: Paro minero en el Bajo Cauca: reportaron nuevos disturbios, escuelas cerradas y escasez de algunos productos

Según el general (r) Martínez, indicó que uno de los bloqueos está en el sector Jardín de Tamaná, de Cáceres, que es el que mayor duración ha tenido. El otro se encuentra en la entrada del municipio de Zaragoza, donde está atravesado un tractocamión, y en la vía Segovia-Zaragoza se encuentra el tercero, a la altura del corregimiento Machuca.

“Y no se puede decir que se garantiza la normalidad por la vía Santa Rosa de Osos-Yarumal-Valdivia-Cáceres porque ahí hay una mula atravesada que afecta el tránsito por esta vía”, dijo el secretario, agregando que los otros bloqueos perjudican el tráfico por la vía de las Autopistas del Magdalena.

La recompensa

En cuanto a la recompensa, el secretario de Seguridad de Antioquia indicó que este dinero se entregará a quienes suministren información sobre quienes están de los ataques con trabucos y los bloqueos en estos corredores.

“Son personas que se han logrado identificar por los organismos de inteligencia, por los mismos medios de comunicación que están registrando los hechos vandálicos que se presentan, y nosotros quisimos llevarlos a un cartel”, explicó el secretario.

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Con base en las evidencias recolectadas y la información de testigos se espera procesar a los responsables de los problemas de orden público que se registran en esta parte de Antioquia.

Los tatucos

En cuanto al lanzamiento de tatucos que se ha visto en los últimos días durante estas protestas, el secretario de Seguridad de Antioquia señaló que este tipo de elementos no tiene nada que ver con los mineros y es más una herramienta utilizada por este grupo criminal.

“Eso son una especie de tatucos que donde lleguen a impactar a un hombre de la Fuerza Pública, es mucho el daño que nos pueden hacer. Lo claro es que esto no tiene nada que ver con los mineros, sino que son operados por personas instrumentalizadas por la delincuencia, muy seguramente por el Clan del Golfo”; dijo el funcionario.

Ante este panorama, hasta el momento no se tiene a la vista un acuerdo entre los mineros y el Gobierno Nacional para levantar esta protesta, pese a que se tiene prevista una reunión para este jueves, con el fin de discutir puntos como la formalización de este grupo de trabajadores y la suspensión de operativos contra la minería ilegal.

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