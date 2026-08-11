Empresa local ofrece el servicio gratis de análisis de estructuras afectadas por el terremoto de 7.4 en Medellín y resto del país

Tras el reciente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la tranquilidad de Medellín y varias regiones de Colombia, el temor por la estabilidad de las edificaciones se convirtió en la principal preocupación de miles de ciudadanos en las zonas afectadas.
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Frente a esta contingencia, ocurrida en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, un emprendimiento local dispuso de sus canales directos para brindar tranquilidad a los propietarios y residentes afectados.
Y es que la empresa paisa llamada Lienzo Ingeniería S.A.S. anunció la activación de un canal de asesoría técnica sin costo, totalmente gratis, tanto presencial como virtual, para evaluar las afecciones en casas y edificios del territorio nacional.