Se va a acabar el año y Antioquia no aprendió: van 140 quemados con pólvora; el último caso fue un menor de 15 años

Del total de quemados 98 son adultos y 42 son menores. Aquí los detalles.

  El niño, resultó herido en el municipio de Granada y reporta quemaduras de segundo grado. FOTO: Coprensa
    El niño, resultó herido en el municipio de Granada y reporta quemaduras de segundo grado. FOTO: Coprensa
Metro

hace 7 horas
Se terminó el año y Antioquia sigue liderando las cifras de quemados. En la antesala de la celebración del Año Nuevo, el departamento alcanza ya un total de 140 personas lesionadas por pólvora, luego de que en las últimas horas se reportaran cuatro nuevos casos en distintos municipios del departamento.

Los casos más recientes se registraron entre las 8:00 a. m. del 29 de diciembre y las 8:00 a. m. del 30 de diciembre. El primero ocurrió en Medellín, donde un hombre de 28 años sufrió quemaduras de primer grado en el rostro mientras observaba a otros manipulando artefactos pirotécnicos.

De igual manera, en Granada, se reportaron dos personas heridas: un joven de 18 años con quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo y daño ocular, y un menor de 15 años con quemaduras de segundo grado en el tronco; ambos resultaron heridos mientras transportaban juegos pirotécnicos.

Le puede interesar: Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

El cuarto caso ocurrió en Puerto Triunfo, donde un hombre de 23 años presentó contusiones y quemaduras de tercer grado en una mano, tras manipular voladores. Las autoridades de salud señalaron que, hasta el momento, no se han registrado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol en el departamento.

No obstante, advirtieron que la ocupación de las unidades de quemados, tanto de adultos como de niños, se encuentra al 100 %. Del total de quemados 98 son adultos y 42 son menores. Es de anotar que 13 personas han tenido que ser amputadas por quemaduras con pólvora.

El balance se conoce cuando restan pocas horas para las celebraciones del 31 de diciembre, uno de los días que históricamente tiene el mayor número de emergencias por pólvora.

Cifras en Medellín

Medellín ya alcanzó la preocupante cifra de 62 personas lesionadas por pólvora, según la Alcaldía, esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 42 casos.

Del total de lesionados este año, el 76 % son hombres (47 casos) y el 24 % mujeres (15). La afectación se presentó tanto en quienes manipulan directamente la pólvora como en terceros: 29 personas resultaron heridas como manipuladores (47 %) y otras 29 como observadores (47 %); los 4 casos restantes (6 %) corresponden a otras circunstancias.

Entérese: Pólvora a toda hora: Antioquia va en camino al récord de quema dos este año

En cuanto a la atención médica, 44 personas (71 %) recibieron manejo ambulatorio, mientras que 18 (29 %) requirieron hospitalización.

Los adultos concentran la mayoría de los casos con 42 lesionados. Sin embargo, la capital antioqueña registra 14 casos en adolescentes, 5 casos en niños de 0 a 5 años y 1 caso de un menor entre los 6 y 11 años.

Respecto al grado de las quemaduras, predominan las de segundo grado con 33 casos (53,2 %), seguidas por las de primer grado con 18 (29 %). Además, se reportaron tres quemaduras de tercer grado (4,84 %).

La Alcaldía también reportó que de los lesionados, hay 55 personas únicamente con quemaduras, hay 20 con laceraciones, 10 con contusiones, 6 con daños oculares, 4 con fracturas, 4 con amputaciones y tres con daños auditivos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas han resultado quemadas en Antioquia?
Hasta el 30 de diciembre, Antioquia registra 140 personas lesionadas por pólvora.
¿Hay menores de edad entre los afectados?
Sí. Del total, 42 son menores de edad.
¿Cómo está la capacidad hospitalaria?
