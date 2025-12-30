Se va a acabar el año y Antioquia no aprendió: van 140 quemados con pólvora; el último caso fue un menor de 15 años

Se terminó el año y Antioquia sigue liderando las cifras de quemados. En la antesala de la celebración del Año Nuevo, el departamento alcanza ya un total de 140 personas lesionadas por pólvora, luego de que en las últimas horas se reportaran cuatro nuevos casos en distintos municipios del departamento.

Los casos más recientes se registraron entre las 8:00 a. m. del 29 de diciembre y las 8:00 a. m. del 30 de diciembre. El primero ocurrió en Medellín, donde un hombre de 28 años sufrió quemaduras de primer grado en el rostro mientras observaba a otros manipulando artefactos pirotécnicos.

De igual manera, en Granada, se reportaron dos personas heridas: un joven de 18 años con quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo y daño ocular, y un menor de 15 años con quemaduras de segundo grado en el tronco; ambos resultaron heridos mientras transportaban juegos pirotécnicos.

El cuarto caso ocurrió en Puerto Triunfo, donde un hombre de 23 años presentó contusiones y quemaduras de tercer grado en una mano, tras manipular voladores. Las autoridades de salud señalaron que, hasta el momento, no se han registrado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol en el departamento.