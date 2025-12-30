Fiscalía acusó formalmente a sospechosos de matar al estudiante de Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno

El proceso penal por el asesinato del universitario bogotano Jaime Esteban Moreno Jaramillo, perpetrado en la madrugada del pasado Halloween en Bogotá, tuvo un nuevo avance, luego de que la Fiscalía radicara el escrito de acusación contra dos de los sospechosos detenidos.

El ente acusador informó este martes que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron acusados formalmente de homicidio agravado.

Puede leer: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra mujer del disfraz azul implicada en el crimen de Jaime Esteban Moreno

El crimen, tal cual lo ha venido reportando EL COLOMBIANO, sucedió al amanecer del pasado 31 de octubre en una vía pública de la localidad de Barrios Unidos.

“Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte”, reportó la Fiscalía en un comunicado.