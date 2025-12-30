Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud

La discusión entre empresarios, sindicatos y el Gobierno sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 terminó, otra vez, sin acuerdo. Como en años recientes, el ajuste fue definido por decreto: un incremento del 23,7%, que lleva el salario mensual a $1.750.905 y a $2.000.000 si se incluye el subsidio de transporte.
El dato, analizado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, marca un hito. No solo es uno de los aumentos nominales más altos, sino que también será el mayor incremento real en al menos dos décadas.
Lea más: Por alto aumento del salario mínimo 2026, pasajes subirían más de $200 en ciudades, alerta Asocapitales
Desde el punto de vista técnico, el salario mínimo debería ajustarse con base en dos variables: la inflación esperada y la productividad laboral, medida por el Dane como Productividad Total de los Factores (PTF).
La inflación protege el poder adquisitivo. La productividad reconoce la mayor generación de valor del trabajo. Sumando ambos factores, y con una inflación estimada de cierre de 2025 en 5,26% y una PTF de 0,91%, la teoría sugería un aumento cercano al 6,22% para 2026.
Pero, el incremento decretado se ubica muy por encima de ese referente, la brecha será de 17,5 puntos porcentuales, el mayor desvío registrado, triplicando incluso el de 2024.