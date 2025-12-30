Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud

La discusión entre empresarios, sindicatos y el Gobierno sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 terminó, otra vez, sin acuerdo. Como en años recientes, el ajuste fue definido por decreto: un incremento del 23,7%, que lleva el salario mensual a $1.750.905 y a $2.000.000 si se incluye el subsidio de transporte. El dato, analizado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, marca un hito. No solo es uno de los aumentos nominales más altos, sino que también será el mayor incremento real en al menos dos décadas. Lea más: Por alto aumento del salario mínimo 2026, pasajes subirían más de $200 en ciudades, alerta Asocapitales Desde el punto de vista técnico, el salario mínimo debería ajustarse con base en dos variables: la inflación esperada y la productividad laboral, medida por el Dane como Productividad Total de los Factores (PTF). La inflación protege el poder adquisitivo. La productividad reconoce la mayor generación de valor del trabajo. Sumando ambos factores, y con una inflación estimada de cierre de 2025 en 5,26% y una PTF de 0,91%, la teoría sugería un aumento cercano al 6,22% para 2026. Pero, el incremento decretado se ubica muy por encima de ese referente, la brecha será de 17,5 puntos porcentuales, el mayor desvío registrado, triplicando incluso el de 2024.

El impacto es aún mayor si se mira por hora. En 2026 continuará la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 42 horas semanales desde julio. Con menos horas y un salario más alto, el salario mínimo por hora aumentará 28,5%. Para los trabajadores suena positivo. Para empresas y precios, el choque de costos es evidente. Entérese: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno

Inflación: cómo el salario mínimo vuelve al bolsillo por otro lado

El estudio de Bancolombia advierte que el aumento del 23,7% se trasladará a los precios por tres canales. Primero, mayores costos laborales para las empresas; segundo, más consumo de los hogares que ganan alrededor del mínimo y, tercero, un refuerzo de la indexación de tarifas y contratos. La evidencia del Banco de la República confirma que por cada 100 puntos básicos de aumento del salario mínimo por encima del umbral técnico, la inflación puede acelerarse hasta 14,4 puntos básicos. Con la brecha actual, las presiones podrían sumar cerca de 242 puntos básicos adicionales a la inflación de 2026.

Un estudio de Confircolombiana advierte que el fuerte aumento del salario mínimo está dejando desanclada a la inflación y elevando riesgos macroeconómicos de primer orden. El informe, liderado por César Pabón, director ejecutivo de la entidad; Nicolás Cruz, analista de Investigaciones; y Julio Romero, economista jefe, señala que el salario mínimo actúa como uno de los principales anclajes de la inflación en Colombia. Según el análisis, cerca del 60% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está indexada directa o indirectamente: 21% al salario mínimo y 39% a la inflación de cierre del año anterior. “Esta alta indexación refuerza la transmisión de aumentos salariales elevados hacia los precios”. Es decir, habrá productos y servicios de la canasta familiar más caros, con un impacto particularmente fuerte en el sector de servicios, donde los costos laborales pesan más en la estructura de precios. En este escenario, Confircolombiana advierte que el salario mínimo para 2026, con un aumento del 23%, intensificaría las presiones inflacionarias y obligaría a un ajuste significativo de la tasa de política monetaria por parte del Banco de la República. Por lo tanto, el informe señala que una reacción de este tipo encarecería el crédito y podría enfriar la actividad económica. En otras palabras, pedir un préstamo al banco será más costoso. Puede conocer más: ¡No fue inocentada! El mínimo subirá 23% y será $1,75 millones “La inflación va a ser mucho más alta de lo que se anticipaba en 2026. Ese aumento tan fuerte de los costos laborales se va a traspasar a los consumidores finales a través de mayores precios”, precisa Andres Pardo, Head of Latin America Macro Strategy de XP Investments.

Servicios domésticos y privados: el ajuste es inmediato

El traslado al bolsillo es directo en los servicios domésticos. El pago diario por una jornada de servicios generales sube de $47.450 a $58.364, sin incluir prestaciones, elevando el gasto mensual de los hogares empleadores. Otros servicios intensivos en mano de obra, vigilancia, aseo, consultas médicas particulares y trabajos profesionales independientes, también tienden a encarecerse por el mayor costo laboral.

Los aportes a salud, pensión y riesgos laborales no pueden ser inferiores al salario mínimo. Por eso, trabajadores independientes y empleadores pagarán más en 2026. Para una empresa, el costo mensual por empleado será de $148.826,93 en salud; $210.108,60 en pensión; y $9.139,72 en ARL, para un total de $368.075,25. En 2025 ese costo era de $299.248,17.

Salud, administración y educación, gastos que suben

Las cuotas moderadoras en salud también aumentan para quienes ganan menos de dos salarios mínimos. Cada consulta y medicamento costará más. Las cuotas de administración en conjuntos residenciales, aunque no están obligadas por ley, suelen subir porque vigilancia y aseo representan la mayor parte del gasto. En educación privada, colegios y universidades enfrentarán mayores costos operativos, lo que anticipa alzas en matrículas y pensiones durante 2026.

El trasfondo laboral: pocos ganan el mínimo