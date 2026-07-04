Llevar la tradición de los zócalos a distintas partes del mundo, el sueño de un artista nacido en Guatapé, Antioquia

En Guatapé se inventaron un verbo nuevo, “zocalizar”, y lo usan para hablar de conquistar espacios a punta de zócalos. Este bien lo conjuga en la primera persona del singular y la tercera del plural Nigdan Suárez, que a sus 35 años ya tiene reconocimiento en este pueblo del Oriente antioqueño como líder en el singular arte de modelar paisajes y plasmar personajes en las partes inferiores de las fachadas, algo que por demás le ha dado fama al municipio y atrae todas las semanas a cientos de turistas. Nigdan no hace alarde ni tiene poses de gran maestro, pero es heredero de una tradición que él ha llevado a un nivel superior, pues no se quedó solo con los zócalos sino que decidió que podía copar paredes enteras con obras en altorrelieve —que no es fácil precisar si son pinturas o esculturas— hechas a punta de cemento y arena, llevando a un nivel artístico lo que otros ven solo como una especie de artesanía. Guardadas las proporciones, ha logrado en su campo de trabajo lo que han hecho por ejemplo Carlos Vives con la renovación del vallenato o Leonor Espinosa con las recetas de la comida típica colombiana. Mas en otro sentido sí muestra una vocación de maestro, ya que hace parte de un movimiento que busca replicar el zocalismo (¿otro término nuevo?) entre las nuevas generaciones de guatapenses. Él dice que son no menos de 5.000 zócalos y por lo menos 30 murales en su haber; cerca del 70 por ciento quedan en Guatapé pero también hay muestras de su destreza en muchos otros municipios de Antioquia, Valle y Tolima. —Mi papá ha estado en muchísimas más partes, ha ido hasta Putumayo y Ecuador —cuenta como tratando de atenuar con modestia la grandeza del logro propio. Lea más: FIFA enfrenta demanda por US$25 millones por tapar un mural que llevaba 27 años en Texas Ahora, la mira del joven artista está puesta en un horizonte todavía más amplio, pues en los próximos meses espera irse a Guatemala e incluso a México que es referente en muralismo y por tanto tiene mucho valor simbólico demostrar allí una evolución distinta de ese formato.

Herencia de papá y mamá

Los primeros pasos, o mejor dicho las primeras palustradas, para llegar hasta el punto actual se iniciaron hace 16 años. Él tenía 19, estudiaba una tecnología en Mecatrónica en la institución universitaria Pascual Bravo, de Medellín, y los fines de semana iba al pueblo. Entonces, su padre, don Ignacio, firmó un contrato con el Municipio para “zocalizar” una amplia parte del área urbana, de manera que no le alcanzaba el tiempo para los encargos de particulares. La fórmula fue que Nigdan se encargara de iniciar y don Nacho terminara. —Ahí me fui metiendo, me fui metiendo. Igual a mí siempre me gustó el muralismo, entonces yo ya hacía por ahí uno que otro mural. Empecé como ayudante y ahí continué después aprendiendo la técnica –dice. Claro que el punto de partida no fue propiamente de ceros y hasta se puede afirmar que hay algo genético en su capacidad artística, porque Nigdan creció viendo a su mamá tejiendo, haciendo peluches o adornos navideños, mientras que su papá se embelesaba con los zócalos, dibujaba y tallaba en madera. Así que él también hizo sus primeros pinitos jugando con plastilina o dándoles forma a troncos de madera. Un salto cualitativo crucial fue su encuentro con un señor de nombre Manuel, conocido como Macana, un artista plástico precursor en la localidad de los zócalos con figuras en alto relieve. De él, Nigdan recomienda ver zócalos emblemáticos que se conservan aún en la calle del comercio, como el de los billares o el trasteo que simboliza toda la reubicación para construir el malecón. Hasta ese momento lo que imperaba era el bajo y medio relieve, es decir con espesores de hasta un centímetro sobre los cuales pintaban las figuras. En el altorrelieve en cambio la tercera dimensión, o sea la profundidad, es más pronunciada y requiere una destreza mayor para matizar los detalles que dan volumen, como los pliegues o las comisuras en las facciones, así como las formas de los dedos en manos y pies, que hacen que todo se vea más real. El segundo envión, hacia el muralismo, fue igual de relevante, pues era pasar de un “lienzo” de cemento de más o menos un metro por un metro a formatos de cuatro, cinco o seis metros e incluso a murales gigantes de hasta 17 metros por 17 metros. Lo difícil es mantener la armonía en las proporciones al agrandar las imágenes; esto se logra trazando una cuadrícula orgánica en la respectiva pared con base en la cual se dibujan los contornos; posteriormente se instala una urdimbre de fique o alambre para anclar el concreto que aporta el relieve. La experiencia le ha indicado a Nigdan que cuando se trata de detalles como narices, ojos o bocas, el grano de la mezcla que use debe ser demasiado fio y se precisa cernir bien la arena varias veces con una malla de huecos minúsculos. El realismo llega a ser tal que, Andrés Higuita, un artista plástico graduado en la Universidad de Antioquia y que lleva ya cuatro años como aprendiz de Nigdan, asegura que algunas veces al pintar flores se le acercan insectos a chupar néctar.

Memoria a ras de piso

Ese hiperrealismo de la tercera dimensión aplicado a los murales zocaleros es palpable en la obra instalada en el año 2022 en la inmensa pared trasera de la edificación donde funciona una parte de la Secretaría de Turismo: se trata de un mural de 17 metros de largo por 6 de alto, que les hace un homenaje a los medios tradicionales de transporte y a los silleteros originales. En uno de sus extremos, un campesino mestizo lleva a cuestas en su silleta a un “blanco”; la expresión del rostro, junto con los músculos tensados en las pantorrillas fibrosas denotan el esfuerzo para subir una loma con un peso de más de 80 kilos. Del lado derecho, una recua de mulas corona otra cuesta empedrada llevando a bordo el primer piano de cola que se introdujo a territorio antioqueño y el primer teléfono, todo a través de la ruta que partía de Barranquilla por el río Magdalena hasta Puerto Berrío y luego continuaba por trocha hacia Puerto Triunfo y las cercanías de Guatapé, para finalizar en Medellín, Santa Fe de Antioquia o Bogotá. Nigdan defiende hasta el cansancio que los zócalos no solo poseen un valor estético sino que son una forma de memoria visual —un vehículo para contar historias— mediante la cual se afianza la identidad. Por ejemplo, hay algunos de arrieros y al indagar el pasado se encuentra que es porque ancestros de los habitantes actuales ejercieron ese oficio, e igual ocurre con aquellos donde el motivo son “moto-chivas”, esos vehículos que deslumbran a los turistas de la actualidad. Otros más se destacan por figuras de la Pantera Rosa, Popeye y la Pequeña Lulú y resulta que es porque eran los apodos de personajes que han vivido en las respectivas casas. —Hay familias que tienen zócalos de volquetas o de cafetales y uno pregunta y dicen: ‘Es que nuestro abuelo manejaba volquetas y era el que movía toda la carga’ –añade Nigdan quien rememora que en ese maremágnum de zócalos guatapenses una vez encontró la imagen de una molienda y se sorprendió al enterarse por el relato de la familia que en pueblo hubo un tiempo en el que sembraron caña para producir panela.

Antes de untarse las manos de cemento Nigdan y sus amigos zocaleros hacen una indagación previa sobre el relato que se quiere plasmar. En un mural sencillo puede ser una entrevista de una sola sentada con el dueño y cuatro días de trabajo de campo, pero en la obra del silletero y los modos de transporte antiguos demoraron como cuatro meses indagando y planeando, luego de lo cual los cuatro artistas estuvieron mes y medio al sol y al agua empañetando, pintando y puliendo.

Semillas para el futuro