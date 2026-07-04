Llevar la tradición de los zócalos a distintas partes del mundo, el sueño de un artista nacido en Guatapé, Antioquia

En Guatapé se inventaron un verbo nuevo, “zocalizar”, y lo usan para hablar de conquistar espacios a punta de zócalos. Este bien lo conjuga en la primera persona del singular y la tercera del plural Nigdan Suárez, que a sus 35 años ya tiene reconocimiento en este pueblo del Oriente antioqueño como líder en el singular arte de modelar paisajes y plasmar personajes en las partes inferiores de las fachadas, algo que por demás le ha dado fama al municipio y atrae todas las semanas a cientos de turistas.
Nigdan no hace alarde ni tiene poses de gran maestro, pero es heredero de una tradición que él ha llevado a un nivel superior, pues no se quedó solo con los zócalos sino que decidió que podía copar paredes enteras con obras en altorrelieve —que no es fácil precisar si son pinturas o esculturas— hechas a punta de cemento y arena, llevando a un nivel artístico lo que otros ven solo como una especie de artesanía. Guardadas las proporciones, ha logrado en su campo de trabajo lo que han hecho por ejemplo Carlos Vives con la renovación del vallenato o Leonor Espinosa con las recetas de la comida típica colombiana.
Mas en otro sentido sí muestra una vocación de maestro, ya que hace parte de un movimiento que busca replicar el zocalismo (¿otro término nuevo?) entre las nuevas generaciones de guatapenses.
Él dice que son no menos de 5.000 zócalos y por lo menos 30 murales en su haber; cerca del 70 por ciento quedan en Guatapé pero también hay muestras de su destreza en muchos otros municipios de Antioquia, Valle y Tolima.
—Mi papá ha estado en muchísimas más partes, ha ido hasta Putumayo y Ecuador —cuenta como tratando de atenuar con modestia la grandeza del logro propio.
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Ahora, la mira del joven artista está puesta en un horizonte todavía más amplio, pues en los próximos meses espera irse a Guatemala e incluso a México que es referente en muralismo y por tanto tiene mucho valor simbólico demostrar allí una evolución distinta de ese formato.