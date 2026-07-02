FIFA enfrenta demanda por US$25 millones por tapar un mural que llevaba 27 años en Texas

El artista ambientalista Robert Wyland, conocido profesionalmente solo como Wyland, demandó a la FIFA y a las empresas propietarias y administradoras de un edificio en Dallas, Texas, luego de que un mural suyo de ocho pisos de altura fuera cubierto con pintura azul sin su autorización.
El artista, de 69 años y radicado en los Cayos de Florida, es considerado uno de los muralistas ambientalistas más reconocidos de Estados Unidos. Durante décadas ha pintado gigantescas escenas marinas como parte de su serie “Whaling Walls”, un proyecto que ha llevado ballenas, delfines y otra fauna oceánica a fachadas de edificios en varias ciudades del mundo con el propósito de crear conciencia sobre la conservación de los océanos.
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