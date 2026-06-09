Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Otro día de paraguas en el Valle de Aburrá: reportan aguaceros y truenos en Medellín y ocho municipios más

Las lluvias continuaron durante la tarde de este lunes en distintos sectores del Valle de Aburrá. De acuerdo con los reportes de monitoreo, se registran precipitaciones en nueve de los diez municipios que conforman el Área Metropolitana.

  • Este fin de semana ha sido marcado por las constantes lluvias en el Valle de Aburrá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Este fin de semana ha sido marcado por las constantes lluvias en el Valle de Aburrá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

Las lluvias siguen marcando la agenda climática del Valle de Aburrá. Tras un fin de semana pasado por agua, este lunes el cielo gris volvió a dominar el panorama en buena parte de la subregión, acompañado por constantes truenos que se escucharon en distintos puntos del territorio.

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) mantiene seguimiento permanente a las precipitaciones que se han registrado de manera intermitente durante la jornada.

Según los reportes del Área Metropolitana, hacia las 2:34 p.m. se registraban acumulados de hasta 6 milímetros en Envigado, mientras que en Sabaneta y Copacabana alcanzaban cerca de 1 milímetro. En Girardota las precipitaciones eran inferiores a 1 milímetro.

También le puede interesar: Congestión vial en algunos sectores de Medellín por cierres y lluvias durante carrera ciclística

En Medellín, los mayores registros se concentraban en el occidente de la ciudad, donde se reportaron acumulados de hasta 5 milímetros, mientras que en el oriente alcanzaban los 2 milímetros.

Media hora después, las autoridades informaron que las lluvias continuaban en municipios como Envigado, Bello y Sabaneta, con acumulados recientes de hasta 2 milímetros. Los pronósticos indicaban que las precipitaciones podrían prolongarse durante la tarde.

Los reportes más recientes señalan que las lluvias persistían en sectores del centro y oriente de Medellín, así como en Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí y La Estrella. En estas zonas se registraban acumulados cercanos a 0,5 milímetros durante los últimos cinco minutos de medición.

Aunque durante la jornada numerosos ciudadanos reportaron fuertes truenos, hasta el momento las autoridades no han informado sobre tormentas eléctricas activas ni sobre la caída de rayos asociados a estos fenómenos.

Los organismos de monitoreo continúan observando la evolución de las condiciones meteorológicas e hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones, crecientes súbitas de quebradas y movimientos en masa, riesgos que suelen incrementarse durante los periodos de lluvias continuas.

Lea más: De un cielo claro a tremendo lapo: así regresó la lluvia al Valle de Aburrá

Preguntas frecuentes

¿Por qué hay tantos truenos durante las lluvias en Medellín?
Los truenos se producen por las descargas eléctricas generadas dentro de nubes de tormenta que se forman por la combinación de calor, humedad y corrientes ascendentes de aire.
¿Las lluvias seguirán en el Valle de Aburrá?
Las autoridades meteorológicas prevén que continúe la variabilidad climática propia de la temporada lluviosa, con posibilidad de nuevos aguaceros en los próximos días.
¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?
Evite permanecer en espacios abiertos, alejarse de árboles aislados y desconectar equipos eléctricos si se presentan rayos cerca de su ubicación.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos