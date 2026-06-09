Otro día de paraguas en el Valle de Aburrá: reportan aguaceros y truenos en Medellín y ocho municipios más

Las lluvias siguen marcando la agenda climática del Valle de Aburrá. Tras un fin de semana pasado por agua, este lunes el cielo gris volvió a dominar el panorama en buena parte de la subregión, acompañado por constantes truenos que se escucharon en distintos puntos del territorio.

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) mantiene seguimiento permanente a las precipitaciones que se han registrado de manera intermitente durante la jornada.

Según los reportes del Área Metropolitana, hacia las 2:34 p.m. se registraban acumulados de hasta 6 milímetros en Envigado, mientras que en Sabaneta y Copacabana alcanzaban cerca de 1 milímetro. En Girardota las precipitaciones eran inferiores a 1 milímetro.

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En Medellín, los mayores registros se concentraban en el occidente de la ciudad, donde se reportaron acumulados de hasta 5 milímetros, mientras que en el oriente alcanzaban los 2 milímetros.

Media hora después, las autoridades informaron que las lluvias continuaban en municipios como Envigado, Bello y Sabaneta, con acumulados recientes de hasta 2 milímetros. Los pronósticos indicaban que las precipitaciones podrían prolongarse durante la tarde.

Los reportes más recientes señalan que las lluvias persistían en sectores del centro y oriente de Medellín, así como en Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí y La Estrella. En estas zonas se registraban acumulados cercanos a 0,5 milímetros durante los últimos cinco minutos de medición.