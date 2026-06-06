De un cielo claro a tremendo lapo: así regresó la lluvia al Valle de Aburrá

De una mañana entre blanca y gris, a una tarde de lluvias fuertes y granizo. Así ha sido el clima de este sábado 6 de junio. Desde temprano, el Valle de Aburrá amaneció cubierto por un velo blanco hecho de nubes. Una llovizna intermitente acompañó buena parte de la mañana. Era una lluvia silenciosa, casi inmóvil, de esas que humedecen las calles sin alterar demasiado la rutina.

Sin embargo, con el paso de las horas, el panorama cambió. Hacia el mediodía las precipitaciones comenzaron a intensificarse y se extendieron por buena parte del área metropolitana, desde Caldas, La Estrella y Sabaneta hasta Medellín y Bello.

También le puede interesar: Fuerte aguacero provocó inundaciones en vías del sur del Valle de Aburrá

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), a las 12:22 p. m. se registraban acumulados de hasta 4 milímetros en La Estrella y cerca de 1 milímetro en Caldas, Sabaneta y Girardota. Posteriormente, las lluvias avanzaron hacia Medellín, donde a la 1:48 p. m. se reportaron acumulados máximos de 8 milímetros en apenas cinco minutos, lo que se registra como una lluvia fuerte o torrencial.

Uno de los fenómenos que más llamó la atención ocurrió a las 2:17 p. m., cuando la red de monitoreo reportó caída de granizo en la estación Santa Elena Radar, en el oriente de Medellín.