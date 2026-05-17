Alcaldía de Sabaneta en lío judicial por dejar construir edificios en sectores de La Romera

El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra la Alcaldía de Sabaneta por el presunto incumplimiento de una medida cautelar decretada en 2024 que le exigía suspender el otorgamiento de licencias de construcción y evaluar el cumplimiento ambiental de las obras del Plan Parcial Caminos de La Romera.
El Plan Parcial Caminos de La Romera abarca 75 hectáreas, fue adoptado en 2004 mediante el Decreto 116 como un instrumento de planificación del desarrollo urbanístico para la zona de las veredas La Doctora y Las Lomitas de Sabaneta. El problema de fondo, según los demandantes y la autoridad ambiental Corantioquia, es que ese plan se ejecutó durante casi dos décadas sin la concertación ambiental obligatoria con esa corporación, un requisito legal indispensable para su validez. Bajo ese marco se aprobaron cerca de 7.542 unidades residenciales en 54 proyectos.